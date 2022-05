TEST: Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Marzenie o tablecie, który na dobre zastąpi laptopy, wciąż jest dalekie od spełnienia. Chociaż producenci wyposażają swoje propozycje w coraz mocniejsze procesory, piękniejsze ekrany i większe akumulatory, mobilne urządzenia wciąż wpisują się w nieco inną niszę niż komputery. Galaxy Tab S8 Ultra to kolejny tablet, który powstał z myślą o grafikach komputerowych, artystach i projektantach. Sprawdźmy, czy ten drogi sprzęt może stać się przenośnym zamiennikiem pracowni.

Słowo „przenośny” jest zresztą dyskusyjne, ponieważ tablet został wyposażony w 14,6-calowy ekran, niemal pozbawiony ramek, osadzony wewnątrz aluminiowej obudowy w matowym kolorze grafitowym. Chociaż urządzenie ma smukłą konstrukcję (zaledwie 5,5 mm grubości) i waży jedynie 726 g, z uwagi na spore wymiary wyświetlacza jego transport nie należał do najwygodniejszych.

Panel ma rozdzielczość 2960×1848 px i potrafi wyświetlać około 16 milionów kolorów. Dzięki bardzo dobrej jasności mogłem korzystać z tabletu w jasnym świetle. Galaxy Tab S8 Ultra szybko i precyzyjnie reaguje na dotyk, zaś odświeżanie ekranu 120 Hz sprawiało, że praca w prawie każdej aplikacji była płynna i przyjemna.

Największym minusem ekranu jest fakt, że bardzo łatwo go przez przypadek wcisnąć. Zdarzało mi się to wielokrotnie, szczególnie podczas korzystania z rysika S Pen – gdy próbowałem wybrać ikonkę, naciskając wyświetlacz stylusem, tablet zamiast tego rejestrował moją położoną na tablecie dłoń. Trudno to zauważyć podczas przeglądania sieci, ale gdy próbowałem coś narysować, urządzenie notorycznie miało problemy z prawidłową interpretacją moich poleceń.

Ponad ekranem znajduje się podwójny aparat, złożony z dwóch obiektywów 12 Mp – jednego szerokokątnego i jednego ultraszerokiego. Tylny układ fotograficzny składa się natomiast z „oczek” 13 Mp i 6 Mp. Przednie kamerki najlepiej sprawdzają się w wideokonferencjach: obraz jest wyrazisty, barwny i pozbawiony ziarnistości. Potrafią one rejestrować wideo w jakości do 4K, a specjalna funkcja Auto Framing potrafi wykryć uczestników rozmowy (do 10 osób) i tak dopasować kadr, by objąć nim wszystkich. Niestety, tylne aparaty nie mogą się z nimi równać: nawet po ręcznym dostosowaniu ustawień fotograficznych, zrobione nimi fotki okazały się smutne, rozmyte i pozbawione kolorów.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra działa na Androidzie 12 z nową wersją nakładki graficznej One UI. System operacyjny nie jest tak dobrze przystosowany do specyfiki tabletów jak iPadOS – owszem, programy Google działają na nim bez zarzutu, ale wiele elementów interfejsu prezentowało się sztucznie, zaś wybór „artystycznych” aplikacji jest zdecydowanie uboższy niż w przypadku propozycji Apple.

Krótka piłka

Wewnątrz Galaxy Tab S8 Ultra bije całkiem mocne serce – ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 8 Gen 1, wykonany w procesie 4 nm. Towarzyszyć mu może od 8 do 12 GB pamięci RAM i od 128 do 512 GB pamięci wewnętrznej. Układ okazał się na tyle mocny, że mogłem pracować w kilku aplikacjach jednocześnie bez zauważalnego lagu. W testach benchmarkowych tablet od Samsunga wypadł jednak gorzej od iPadów: osiągnął on gorszy wynik w programie Geekbench 5 niż iPad Pro i ledwo dorównał iPadowi Air poprzedniej generacji, temu z 2020 roku.

Urządzenie otrzymało także baterię o pojemności 11 200 mAh, która według obietnic producenta ma starczyć na nawet 14 godzin odtwarzania wideo. Mój test zakończył się nieco szybciej: po dwóch godzinach puszczania filmu z lokalnego pliku przy pełnej jasności ekranu, poziom naładowania spadł o 24%. Oznacza to, że pełne wyładowanie sprzętu nastąpi po około ośmiu godzinach – to dość przeciętny wynik w tym przedziale cenowym.

Galaxy Tab S8 Ultra przeznaczony jest dla osób, którym zależy na jak największej przestrzeni do pracy. Jeśli do tworzenia zawartości koniecznie potrzebujesz tych 14,6 cala, tablet powinien przypaść ci do gustu. Pamiętaj jednak, że wydasz na niego więcej niż na niejeden komputer, a oprogramowanie, które jest dostępne na Androida, jest mocno ograniczone. Bez wątpienia znajdziesz wiele tańszych, wydajniejszych i równie stylowych opcji zakupowych.

Specyfikacja