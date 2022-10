Need for Speed Unbound – karty odkryte￼

Dreszczyk emocji podczas wyścigu i skoki adrenaliny podczas pościgów policji powracają. Need for Speed Unbound, najnowsza odsłona serii Need for Speed od Electronic Arts i Criterion Games, sadza graczy z całego świata w fotelu kierowcy ich własnego auta wyścigowego, gdzie będą starali się przechytrzyć policjantów i udowodnić, że mają w sobie coś, co pozwoli im zwyciężyć w The Grand, ostatecznym wzywaniu wyścigów ulicznych w Lakeshore.

Gra Need for Speed Unbound oparta jest o zupełnie nowy, unikalny styl graficzny, który łączy w sobie elementy sztuki ulicznej z jednymi z najbardziej realistycznie wyglądających samochodów w historii serii. Innowacyjna kampania dla jednego gracza dostarcza multum wrażeń i konsekwencji wyborów w ramach immersyjnej fabuły, która umiejscawia graczy w mieście Lakeshore. Bohaterowie ścigają się, kolekcjonują, ulepszają i personalizują jedne z najlepszych aut na świecie w walce o najwyższą lokatę na scenie wyścigowej. Need for Speed Unbound zostało zaprojektowane z myślą o nowej generacji konsol, po raz pierwszy w historii marki z wykorzystaniem rozdzielczości 4K i 60FPS. Gra zadebiutuje 2 grudnia 2022 na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Need for Speed Unbound stawia wyzwanie konwencjom gatunku gier wyścigowych i podnosi poprzeczkę przez wprowadzenie konsekwencji, gdzie wysokie ryzyko oznacza wysokie nagrody w ramach każdego wyścigu, decyzji i zakładu. Gracze wkraczają do świata Lakeshore w momencie, w którym napad na rodzinny salon samochodowy rozdziera dwóch przyjaciół i stawia świeżego kierowcę na nowej drodze aby zwyciężyć w ostatecznym wyścigu ulicznym i odzyskać bezcenny skradziony samochód. Need for Speed Unbound to między innymi: