Październikowa oferta PlayStation Plus, w tym The Callisto Protocol

Firma Sony przedstawiła październikową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Wszyscy aktywni subskrybenci będą mogli pobrać trzy gry na platformy PlayStation 4 i PlayStation 5: The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 oraz Weird West. Oferta będzie dostępna dla wszystkich abonentów od 3 października do 6 listopada 2023 roku.

The Callisto Protocol

The Callisto Protocol to trzecioosobowy survival horror osadzony w przyszłości, w którym gracze wcielą się w Jacoba Lee – więźnia, który trafił zakładu karnego o zaostrzonym rygorze, znajdującego się na księżycu Jowisza, Callisto. Kiedy więźniowie zaczynają przekształcać się w potworne stworzenia, więzienie pogrąża się w chaosie.

Farming Simulator 22

Farming Simulator 22 pozwoli wcielić się graczom w rolę nowoczesnego rolnika, który zarządza i kieruje rozwojem swojej farmy. Farming Simulator 22 oferuje ogromną różnorodność operacji rolniczych koncentrujących się na rolnictwie, hodowli zwierząt i leśnictwie.

Weird West

Weird West to mroczna wizja Dzikiego Zachodu, w którym stróże prawa i rewolwerowcy dzielą prerie z fantastycznymi stworzeniami. W tej grze postaci, frakcje, a nawet miejsca reagują na decyzje graczy stających w obliczu brutalnych wyborów i ich konsekwencji, których nie można cofnąć – w tym śmierci.