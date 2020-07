Sieć 5G a bezpieczeństwo, czyli jak zmniejszyć pozostawiany cyfrowy ślad w Internecie

5G jest niczym innym jak piątą generacją sieci telekomunikacyjnych, jest to kolejny krok w ewolucji cyfrowej bo ma zastąpić dotychczasową sieć 4G. Najnowszy projekt ma sprostać rosnącym transmisją danych oraz połączeń, które są wykorzystywane w dzisiejszym wysoko rozwiniętym świecie. Początkowo sieć 5G ma działać w połączeniu z sieciami 4G aż do momentu całkowitego rozszerzenia i samodzielnej sieci.Temat bezpieczeństwa i prywatności nadal budzi duże kontrowersje i wysokie oczekiwania zarówno obywateli, państw i ich rządy. Jednocześnie bezpieczeństwo informacji stanowi główny problem między innymi przedsiębiorstw, które rozpoczynają cyfrową transformację. Dlatego konieczne jest, aby sieci od samego początku były bezpieczne, chroniąc dane osobowe, informacje wrażliwe na biznes i infrastrukturę krytyczną.

Budowanie bezpiecznej sieci 5G wymaga spojrzenia ogólnego, a nie tylko pojedynczych elementów technicznych. Na przykład interakcje między uwierzytelnianiem użytkownika, szyfrowaniem ruchu, mobilnością, sytuacjami przeciążenia i aspektami odporności sieci należy rozpatrywać łącznie. Ważne jest również, aby zrozumieć odpowiednie ryzyko i jak odpowiednio je rozwiązać.

Bezpieczeństwo w sieci

W dzisiejszym świecie najprawdopodobniej większość z nas nie wyobraża sobie życie bez internetu. Internet to technologia, która połączyła cały świat, dzięki niemu możemy się komunikować z kim chcemy i kiedy chcemy oraz uzyskać każdą informację, która jest nam potrzebna w danym momencie, sieć daje nam możliwość łączenia z wieloma urządzeniami. Jednak musisz pamiętać, że sieć, która łączy cały świat ma też swoje wady i może przysporzyć wiele problemów nawet najzwyklejszemu użytkownikowi. Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, że korzystając z internetu udostępnia również swoje dane osobowe, co zmniejszają bezpieczeństwo i prywatność w sieci. W dzisiejszych czasach nie da się całkowicie rozłączyć bo przecież potrzebujemy pozostać w kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, chcemy dotrzeć do pracodawcy, znaleźć adres lub numer telefonu.

Okazuje się jednak, że jest także kilka sposobów, aby zmniejszyć swój cyfrowy ślad i czuć się bezpieczniej korzystając z sieci.

usuń swoje dane z witryn, które gromadzą informacje na temat użytkowników

Są firmy , które istnieją tylko po to, aby przeszukiwać sieci w celu gromadzenia danych. Wszystkie działania online mogą znaleźć a następnie sprzedać dane zainteresowanym innym firmom np. są to firmy reklamowe. Między innymi możesz zostać osaczony spamem i reklamami, co narusza prywatność. Jednym ze sposobów, który może Cię uchronić jest przeszukanie witryn do gromadzenia danych w celu rezygnacji, usunięcia imienia i nazwiska. Możesz także zlecić taki proces innym podmiotom, ale najprawdopodobniej będzie to usługa odpłatna. Ważne jest także to, aby okresowo sprawdzać, czy ponownie nie zostaliśmy dodani do list.

W momencie, gdy tworzysz nowe konta i jesteś pewien, że już nie będziesz korzystać z poprzedniej skrzynki warto jest usunąć na stałe to stare konto a nie pozostawienie go bezczynnego. E-maile zawierają dane osobowe dotyczące naszego życia, a także mogą zawierać poufne informacje w starych wiadomościach. Bardzo podobna jest w momencie, gdy zakładasz konto online, zazwyczaj jesteś pytany o imię i nazwisko, adres e-mail, a czasem zdjęcie profilowe. Pomaga to potwierdzić,sytuacja że jesteś prawdziwą osobą, a nie robotem, ale oznacza to również, że udostępniasz swoje dane. Dlatego ważne jest, aby usuwać takie konta online, gdy nie są już potrzebne, zapobiegasz wtedy pozostawienie swojego śladu cyfrowego.

Jest to strategiczny krok szczególnie istotny w sieciach społecznościowych, gdzie głównym celem jest komunikacja z ludźmi. Jeśli w tym miejscu ustawienia prywatności są źle ustawione, wszystkie dane osobowe mogą być widoczne publicznie. Ważne jest, aby sprawdzić swoje konta i udostępnić tylko te informacje, które chcesz żeby były widoczne dla najbliższych znajomych.

Większość przeglądarek ma opcję na ustawienie przeglądania jako incognito. Ta metoda wyszukiwania w Internecie może pomóc w zapobieganiu śledzeniu cię przez witryny i zachować prywatność działań. Może to pomóc zmniejszyć Twój cyfrowy ślad, ale pamiętaj, że nie czyni to całkiem anonimowym użytkownikiem. Możesz także wybrać darmowy VPN, aby ukryć swoją aktywność. VPN definiowana jako wirtualna sieć prywatna to dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, która chroni prywatność w sieci. Korzystanie z VPN Zmniejsza ryzyko, że strony internetowe śledzą twoje działania i zbierają twoje dane. Na rynku dostępnych jest wiele sieci VPN, dostępne są także darmowe usługi wirtualnej sieci prywatnej.

Jak widać jest kilka propozycji na to jak mniej lub bardziej skutecznie chronić swoje dane osobowe w sieci. Najważniejsze jednak jest, aby jak najmniej udostępniać swoich danych, ponieważ Im więcej informacji na swój temat umieścisz w Internecie, tym bardziej narażasz swoją prywatność. Jeśli jest taka opcja, podawaj jak najmniej informacji na swój temat.