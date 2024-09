Seria Roborock Flexi i Qrevo S: nowe rozwiązania w zakresie inteligentnego sprzątania

Roborock wprowadza na polski rynek nowe produkty, których celem jest zrewolucjonizowanie sposobu utrzymywania czystości w domach. Robot odkurzający Roborock Qrevo S oraz odkurzacz mopujący Roborock Flexi oferują przełomowe rozwiązania łączące wydajność, inteligencję i intuicyjną obsługę.

Roborock Qrevo S: Nowa technologia w przystępnej cenie

Roborock Qrevo S to urządzenie, które na nowo definiuje koncepcję inteligentnego sprzątania. Dzięki ekstremalnej mocy ssania 7000 Pa, Qrevo S zapewnia dokładne usuwanie kurzu, sierści zwierząt i uporczywego brudu z twardych powierzchni, płytek i dywanów. Ta imponująca moc, w połączeniu z zaawansowaną gumową szczotką, która zapobiega plątaniu się włosów, pozwala Qrevo S skutecznie czyścić różne rodzaje podłóg bez konieczności częstej konserwacji.

Jedną z kluczowych cech Qrevo S jest wielofunkcyjna stacja dokująca All-in-One, która nie tylko ładuje urządzenie, ale także automatycznie opróżnia pojemnik na kurz oraz myje i suszy mopy. Dzięki technologii suszenia powietrzem w temperaturze 45°C efektywność suszenia sięga 99%, eliminując ryzyko pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Stacja posiada również 4-litrowy zbiornik na czystą wodę i 3,5-litrowy zbiornik na brudną wodę, co pozwala na dłuższe cykle czyszczenia bez częstej wymiany wody.

Jednak to nie wszystko. Qrevo S jest wyposażony w podwójne obrotowe mopy, które mogą pracować z prędkością do 200 obrotów na minutę. W połączeniu z możliwością podnoszenia mopów do 10 mm, zapewnia to skuteczne czyszczenie podłóg, chroniąc jednocześnie dywany przed zamoczeniem. System podwójnych obrotowych mopów jest również bardziej wydajny w usuwaniu zaschniętego brudu i plam w porównaniu do tradycyjnego, pojedynczego mopa, pozostawiając podłogi nieskazitelnie czyste.

Dodatkową zaletą Qrevo S jest system nawigacji LiDAR, który precyzyjnie mapuje pomieszczenia, oraz technologia Reactive Tech, która zapewnia precyzyjne omijanie przeszkód. Reactive Tech wykorzystuje światło do pomiaru odległości między przeszkodą a robotem, co pozwala mu unikać małych obiektów na trasie czyszczenia. Ponadto aplikacja mobilna Roborock umożliwia pełną personalizację procesu sprzątania – od regulacji mocy ssania i poziomu mopa dla poszczególnych pomieszczeń, po dynamiczne planowanie trasy.

Roborock Qrevo S posiada również funkcję ładowania poza godzinami szczytu, co pozwala obniżyć koszty energii. Natomiast wysokowydajny filtr (E12) zapewnia czystsze powietrze w domu, co jest szczególnie ważne dla alergików.

Roborock Flexi Pro: elastyczność i wydajność

Kolejnym nowym produktem firmy Roborock jest odkurzacz Flexi Pro – model przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy preferują modele przenośne. Wyposażony w silnik pracujący z prędkością 110 000 obrotów na minutę, odkurzacz oferuje imponującą moc ssania 17 000 Pa, co pozwala na dokładne usuwanie nawet najtrudniejszych zabrudzeń. Technologia One-Stroke Wet & Dry Cleaning umożliwia jednoczesne czyszczenie mokrych i suchych zabrudzeń, znacznie skracając czas czyszczenia. Dzięki technologii DirTect Smart Sensor, urządzenie automatycznie dostosowuje moc ssania do poziom zabrudzeń.

Dodatkowo, aby zapewnić higieniczne i bezzapachowe użytkowanie, producent wyposażył ten model w funkcję Auto Self-Drying, która automatycznie suszy wałek czyszczący w ciągu 30 minut za pomocą gorącej wody (60°C) i ciepłego powietrza (55°C). Odkurzacz jest również wyposażony w technologię FlatReach, która pozwala położyć urządzenie pod kątem 180 stopni, co pozwala na łatwe czyszczenie pod meblami, zapewniając dostęp do trudno dostępnych miejsc. Dodatkowo, dzięki funkcji SlideTech ten model jest niezwykle łatwy w manewrowaniu, co dodatkowo zwiększa komfort użytkownika.

Roborock Flexi Lite: zaawansowana technologia w kompaktowej formie

Roborock Flexi Lite to lżejsza i bardziej kompaktowa wersja modelu Pro, oferująca również moc ssania 17 000 Pa. Dzięki funkcji Effortless Push & Pull Operation, Flexi Lite idealnie nadaje się do mniejszych przestrzeni. Podobnie jak Flexi Pro, ten model jest również wyposażony w technologię FlatReach, inteligentny czujnik DirTect i funkcję automatycznego suszenia (w temperaturze 50°C).

Dostępność i ceny

Sugerowana cena Roborock Flexi Pro wynosi 1 999 PLN, a Flexi Lite 1 399 PLN. Oba modele są oferowane w nowoczesnym białym kolorze.

Sugerowana cena Roborock Qrevo S wynosi 2 799 PLN. Odkurzacz jest dostępny w dwóch eleganckich opcjach kolorystycznych: czarnej i białej.

Odkurzacze można kupić w wybranych sklepach stacjonarnych i internetowych.