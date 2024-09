Poznajcie tegorocznych zwycięzców krajowego etapu Konkursu Nagroda Jamesa Dysona

Kuuler to projekt tegorocznych zwycięzców krajowego etapu Konkursu Nagroda Jamesa Dysona. Wynalazek ma przyczynić się do obniżenia kosztów chłodzenia w obliczu szybko postępujących zmian klimatycznych – największego wyzwania naszych czasów.

Inspiracją do powstania wynalazku był artykuł naukowy na temat promieniowania cieplnego. Członkowie zespołu postanowili połączyć siły, aby odtworzyć wspomniany tam eksperyment. Po pomyślnych wynikach postanowili dalej rozwijać pomysł.

Kuuler to nowatorska pasywna technologia chłodzenia radiacyjnego. Misją jej pomysłodawców jest znaczne obniżenie kosztów chłodzenia poprzez innowacyjny system odpowiedni zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i odbiorców indywidualnych.

Cieszy mnie fakt, że młodzi inżynierowie wykorzystują nowoczesne technologie do tworzenia innowacyjnych wynalazków odpowiadających na pilne potrzeby współczesnego świata. Ich kreatywność, a jednocześnie wykorzystywanie skutecznych i opartych na wiedzy naukowej rozwiązań, są dowodem na to, że przyszłość inżynierii jest w dobrych rękach. Zwycięzcy etapu krajowego tegorocznej edycji Konkursu Nagroda Jamesa Dysona nie tylko pokazali swoje umiejętności techniczne, ale także zdolność do myślenia przyszłościowego, co jest kluczowe w dynamicznie rozwijającym się świecie technologii. Jestem przekonany, że Kuuler może w realny sposób przyczynić się do zmniejszenia odczuwanych społecznie skutków rosnącej na świecie temperatury – mówi Andrzej Pakuła, inżynier marki Dyson.

Technologia Kuuler opiera się na odbiciu promieniowania światła słonecznego zarówno w spektrum widzialnym, jak i podczerwieni z zakresu ok. 7-10 um. Skuteczność wynalazku bazuje na zastosowaniu specjalnej farby pokrywającej panele, stworzonej z wykorzystaniem molekuł BaSO4 w odpowiednim rozmiarze. Dzięki temu podczerwień „przechodzi” przez powietrze nie ogrzewając go, co powoduje zwiększone rozpraszanie ciepła. To z kolei sprawia, że powierzchnia farby pozostaje chłodniejsza od temperatury otoczenia. Pokryte nią panele mogą zostać podpięte do większości systemów klimatyzacyjnych istniejących na rynku.

Zwycięzcy etapu krajowego Konkursu Nagroda Jamesa Dysona otrzymali kwotę 25 200 zł na rozwój i wsparcie kolejnych kroków w komercjalizacji wynalazku. Ich zespół tworzą 4 osoby.

Mgr Inż. Piotr Bomba (27 l.) – w zespole Kuuler pełni rolę lidera prac R&D, odpowiada za całościowe planowanie prac i ich realizację, a także za analizowanie różnych zastosowań technologii.

– w zespole Kuuler pełni rolę lidera prac R&D, odpowiada za całościowe planowanie prac i ich realizację, a także za analizowanie różnych zastosowań technologii. Mgr Inż. Michał Kukulski (27 l.) – inżynier, główny projektant instalacji, odpowiada za zamówienia komponentów, jak również za projekt pierwszego MVP i MPV 2.0.

– inżynier, główny projektant instalacji, odpowiada za zamówienia komponentów, jak również za projekt pierwszego MVP i MPV 2.0. Dr Marta Michalska-Domańska (41 l.) – kieruje zespołem badawczym w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zespole Kuuler odpowiada za ustabilizowanie procesu wytwarzania farby oraz prace nad jej efektywnością, a także za scenariusze testów farby.

– kieruje zespołem badawczym w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W zespole Kuuler odpowiada za ustabilizowanie procesu wytwarzania farby oraz prace nad jej efektywnością, a także za scenariusze testów farby. Mgr Agnieszka Biskup-Żbikowska (38 l.) – odpowiada za pozyskiwanie finansowania i kontakty z partnerami. Jest współodpowiedzialną przy tworzeniu ogólnej strategii rozwoju firmy.

Marta, odpowiadająca w projekcie za efektywność nanocząsteczek podkreśla: Wiadomość o wygranej w krajowym etapie Konkursu Nagroda Jamesa Dysona wpłynęła na nas motywująco! Startupy z obszaru deep-tech nie mają łatwo i cieszy nas bardzo, że rynek zaczyna dostrzegać naszą wartość. Wsparcie firm z tak silną marką jak Dyson jest nieocenione dla startupów, których droga do komercjalizacji jest kosztowna, długa i wyboista.

Dr Maciej Kawecki, juror etapu krajowego Konkursu Nagroda Jamesa Dysona zauważa: Podstawowym celem wszystkich tworzonych na Ziemi technologii powinno być w mojej ocenie rozwiązywanie konkretnych potrzeb człowieka lub dobrostanu planety. To potrzeba powinna kreować innowacje, a nie innowacja potrzebę. Bez wątpienia kryterium to spełnia zwycięski projekt Kuuler, który stosuje nowatorską technologię chłodzenia radiacyjnego. Celem projektu jest obniżenie kosztów chłodzenia poprzez innowacyjny system do zastosowań przemysłowych, jak i odbiorców indywidualnych. Coraz więcej miejsc na Ziemi dotyka dzisiaj problem wzrostu temperatur, przedłużających się susz oraz redukcji opadów atmosferycznych co ma wpływ na komfort życia milionów ludzi na Ziemi. Jednocześnie ogromna ilość tych terenów pozbawiona jest infrastruktury pozwalającej na tworzenie rozbudowanych systemów chłodniczych osiągających cały czas bardzo wysokie koszty instalacji. Stworzenie taniej technologii wykorzystującej odbijanie światła widzialnego i podczerwonego do obniżania temperatury otoczenia może stanowić ważny krok w rozwiązaniu tego problemu.

Przed członkami zespołu prace B+R, które będą skupiać się na ustabilizowaniu procesu produkcji farby oraz podniesieniu jej efektywności. W najbliższym czasie czeka ich także pilotaż z partnerem komercyjnym. Po jego zakończeniu i uzyskaniu wyników zespół będzie mógł wrócić do rozmów z inwestorami, dla których pilotaż stanowi istotny punkt wyjścia do dalszych ustaleń.

W tegorocznej edycji konkursu Nagroda Jamesa Dysona odzew wynalazców był bardzo bogaty i tematycznie zróżnicowany. Projekt, który gremialnie uwiódł grono ekspertów z różnych dziedzin stanowi odpowiedź na palącą potrzebę, jaką w obliczu rozwijającego się kryzysu klimatycznego jest chłodzenie budynków. Na uwagę zasługuje również dostrzeżenie przez wynalazców ogromnej potrzeby nowych rozwiązań w obszarze usług i narzędzi medycznych. Szczególnie cieszy fakt szerokiego zainteresowania rehabilitacją medyczną nie tylko tą realizowaną w szpitalach, ale przede wszystkim tą prowadzoną w warunkach ambulatoryjnych. – podkreśla prof. dr hab. n. med. Dagmara Mirowska-Guzel, Kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii WUM, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, juror etapu krajowego Konkursu Nagroda Jamesa Dysona.

Kuuler przejdzie do kolejnego etapu Konkursu Nagroda Jamesa Dysona, w ramach którego 16 października zostanie ogłoszona międzynarodowa lista 20 najlepszych prac wybranych przez inżynierów firmy Dyson. Zwycięzców światowych poznamy natomiast 13 listopada, a ich wyboru dokona sam sir James Dyson.

Wyróżnione projekty

ReVitalize

Autorzy projektu – Kacper Zajdel, Jakub Karwacki

Inspiracją do opracowania systemu wspierającego rehabilitację medyczną była rozmowa z fizjoterapeutką prowadzącą własny gabinet, która wskazała na codzienne trudności w pracy z pacjentami. Problemy te obejmowały trudność z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała, monotonię ćwiczeń oraz niewystarczające zaangażowanie pacjentów. Aby zaradzić tym oraz innym zidentyfikowanym problemom, opracowano system, który zwiększa dostępność rehabilitantów, poprawia skuteczność oraz może skrócić czas rehabilitacji, a także uatrakcyjnia ją za pomocą gier ruchowych wykorzystujących biofeedback.

Czujniki mocowane na rehabilitowanych kończynach zbierają dane z akcelerometru i żyroskopu, które są bezprzewodowo przesyłane do telefonu, tabletu lub komputera. Tam dane są przetwarzane na komunikaty głosowe lub ruchy postaci w grze, które pomagają pacjentowi w poprawnym wykonywaniu ćwiczeń. Informacje z każdej sesji zapisywane są w profilu pacjenta, do którego rehabilitant ma bezpośredni wgląd, co umożliwia monitorowanie przebiegu rehabilitacji. Czujniki są przechowywane w modułowym etui (po dwa czujniki na moduł), które pacjent otrzymuje do użytku domowego lub zostaje odłożone na stację dokującą w gabinecie rehabilitacyjnym w celu ich naładowania oraz przeprowadzenia automatycznej diagnostyki. Zaletą systemu jest jego modułowość i skalowalność, co ułatwia dostosowanie go do potrzeb gabinetu rehabilitacyjnego oraz zmniejsza koszty wdrożenia i dalszego rozwoju. Rehabilitant może zarządzać systemem oraz przebiegiem całego procesu rehabilitacji za pomocą kompleksowej platformy, która zapewnia nie tylko odpowiednie narzędzia, ale także pewną autonomię.

Safer-visiON

Autorzy projektu – Katarzyna Wcisło, Michał Pogorzelec, Igor Urbanik, Jakub Sznajder, Paulina Gajoch

W trakcie studiów zespół poznał niewidomą studentkę i dowiedział się o trudnościach, z jakimi osoby niewidome zmagają się na co dzień. W odpowiedzi na te wyzwania postanowiono opracować rozwiązanie, które wspierałoby ich w rutynowych czynnościach, czyniąc codzienne życie łatwiejszym, bezpieczniejszym i bardziej komfortowym. Zaobserwowano, że niektóre z najbardziej podstawowych aktywności, takie jak udział w wydarzeniu czy korzystanie z transportu publicznego, są dla osób niewidomych trudniej dostępne. Celem stało się zwiększenie ich dostępności.

Safer-visiON to nowoczesne okulary, które pomagają osobom niewidomym i słabowidzącym w codziennym życiu. Wyposażone są w kamerę, głośnik, przycisk i baterię, a ich design jest solidny, ergonomiczny, kompaktowy i lekki. Do okularów dołączona jest aplikacja mobilna, która umożliwia łatwą konfigurację i nawigację. Okulary oferują funkcje takie jak: pomoc w orientacji w przestrzeni, ostrzeganie o przeszkodach, pomoc przy przechodzeniu przez ulicę, korzystaniu z transportu publicznego oraz odczytywanie tekstów. Dzięki zaawansowanej technologii rozpoznawania obiektów, okulary mogą ostrzegać o przeszkodach, takich jak nisko zwisające gałęzie czy rowery. Powiadomienia są przekazywane przez subtelny głośnik, a bateria wystarcza na około 8 godzin, co zapewnia komfort codziennego użytkowania.