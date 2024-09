Sony wprowadza dwa nowe projektory laserowe BRAVIA 4K HDR z procesorem XR

Firma Sony ogłosiła dziś dwa nowe laserowe projektory do kina domowego 4K z procesorem BRAVIA XR Processor for Projector, który optymalizuje najnowocześniejsze przetwarzanie wideo telewizorów BRAVIA firmy Sony pod kątem projekcji.

Nowe projektory są pierwszymi modelami wchodzącymi w skład kompleksowej linii kina domowego Sony BRAVIA, podobnie jak telewizory BRAVIA z serii 9, 8 i 7 oraz domowe produkty audio BRAVIA Theatre. Ujednolicając pod jedną marką projektory, telewizory, soundbary i inne urządzenia audio do kina domowego, firma Sony dąży do tego, by klienci mogli w jednym miejscu cieszyć się doskonałymi wrażeniami kinowymi, takimi jak olśniewająca jakość obrazu i sugestywny dźwięk, zgodnie z zamierzeniami twórców filmowych.

Profesjonalne, kinowe wrażenia HDR

Dwa nowe projektory laserowe 4K HDR są pierwszymi w ofercie Sony do kina domowego, w których zastosowano procesor XR Processor for Projector, umożliwiający korzystanie z czterech zaawansowanych funkcji obrazu: XR Dynamic Tone Mapping, XR Deep Black, XR TRILUMINOS PRO i XR Clear Image.To one zapewniają profesjonalne wrażenia kinowe. XR Dynamic Tone Mapping analizuje szczytową jasność klatka po klatce i zapewnia optymalne odwzorowanie tonów, prezentując obrazy o bogatej gradacji, wysokiej jasności i wspaniałych kolorach. Dodatkowo, XR Deep Black kontroluje potężne przyciemnianie laserowe w ciemnych scenach, zapewniając głębszą czerń przy zachowaniu ekspresji tonów i kolorów. Ponadto, ponad miliard kolorów jest ożywianych przez funkcję XR TRILUMINOS PRO i udoskonalanych przez technologię XR Clear Image, która skaluje wszystkie obrazy do jakości 4K przy użyciu ogromnej bazy danych, aby inteligentnie odtworzyć utraconą teksturę i szczegóły, jednocześnie minimalizując szumy.

Zaprojektowany, by olśniewać

Najnowsze projektory są wyposażone w unikalne, laserowe źródło światła Sony, zaprojektowane tak, aby olśnić widzów w zaciszu własnego domu. Oferują one zwiększoną jasność w wielokrotnie nagradzanej, kompaktowej i lekkiej konstrukcji Sony. W ofercie jest BRAVIA Projector 9 o jasności 3400 lumenów i BRAVIA Projector 8 o jasności 2700 lumenów. Dla graczy istotna jest, rozdzielczość 4K 120 klatek na sekundę przy opóźnieniu wejściowym 12 ms oraz tryb Auto Low Latency Mode za pośrednictwem 2 wejść zgodnych ze standardem HDMI 2.1, który zapewnia płynny i wyraźny ruch niezbędny do responsywnej i wciągającej rozgrywki. BRAVIA Projector 9 jest także wyposażony w funkcję Live Colour Enhancer, która zapewnia żywy i wyrazisty obraz nawet w jaśniejszym otoczeniu.

Zmniejszony wpływ na środowisko

Zaangażowanie Sony w dostarczanie bardziej zrównoważonych rozwiązań jest kontynuowane w nowych modelach, ponieważ XR Deep Black optymalnie kontroluje moc wyjściową lasera klatka po klatce, aby poprawić wydajność energetyczną, a oba modele są wyposażone w bezrtęciowe laserowe źródła światła.

Najważniejsze cechy projektorów BRAVIA 9 i 8

Najnowocześniejsza konstrukcja i kompaktowy projektor kina domowego Native 4K Laser do bezproblemowej integracji z domem.

i projektor kina domowego Native 4K Laser do bezproblemowej integracji z domem. Większa jasność (3400 i 2700 lumenów ) zapewnia najlepszy obraz przy oświetleniu otoczenia w każdym pomieszczeniu.

(3400 i 2700 ) zapewnia najlepszy obraz przy oświetleniu otoczenia w każdym pomieszczeniu. Wyposażony w procesor XR projektor zapewnia profesjonalne wrażenia kinowe, sportowe i gamingowe w domu.

projektor zapewnia profesjonalne wrażenia kinowe, sportowe i gamingowe w domu. 4K/120 fps i automatyczny tryb niskiego opóźnienia z HDMI 2.1 poprawiający szybkość reakcji wyświetlacza do 12 ms w 4K 120fps zapewnia graczom najlepsze możliwe wrażenia i olśniewająco szczegółową jakość obrazu.

poprawiający szybkość reakcji wyświetlacza do 12 ms w 4K 120fps zapewnia graczom najlepsze możliwe wrażenia i olśniewająco szczegółową jakość obrazu. Kompatybilny z rozwiązaniami automatyki domowej , takimi jak Control4, Crestron, Savant, AMX i usługami zdalnej konserwacji OvrC i Domotz, dzięki czemu klienci mogą sterować wieloma urządzeniami za pomocą jednego pilota.

, takimi jak Control4, Crestron, Savant, AMX i usługami zdalnej konserwacji OvrC i Domotz, dzięki czemu klienci mogą sterować wieloma urządzeniami za pomocą jednego pilota. Funkcje korekcji zniekształceń trapezowych i przesunięcia obiektywu sprawiają, że projektory mogą być instalowane w pomieszczeniach o trudnych warunkach , takich jak wyższe sufity i ograniczona głębokość.

i przesunięcia obiektywu sprawiają, , takich jak wyższe sufity i ograniczona głębokość. Live Colour Enhancer – Projektor BRAVIA Projector 9 jest wyposażony w nowo opracowaną funkcję „Live Colour Enhancer„, która zapewnia bardziej żywe i nasycone obrazy bez utraty nasycenia tam, gdzie jest to potrzebne (np. kolor skóry).

BRAVIA Projector 9 zastępuje dotychczasowy projektor Sony VPL-XW7000ES. Dwa nowe projektory do kina domowego są przeznaczone do instalacji w salach kina domowego i pokojach multimedialnych. Cena projektora BRAVIA Projector 8 (VPL-XW6100ES) wynosi 15 999 EUR, a projektora BRAVIA Projector 9 (VPL-XW8100ES) – 25 999 EUR. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://bit.ly/47cWp8R