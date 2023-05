Twój gadżeciarski ekosystem OPPO

Przywiązanie do marki jest elementem marketingu wielu firm. Zazwyczaj chodzi w nim o emocje. Producenci chcą, byśmy identyfikowali się z określonymi wartościami, stylem, a czasem nawet poglądami. Inną metodą jest praktyczne podejście do tematu. Dlaczego mając smartfona danej marki, miałbym chcieć również jej tablet, zegarek czy słuchawki? Np. dlatego, bo mogą się ze sobą świetnie dogadywać. I o tym dzisiaj chcieliśmy wspomnieć.

Oczywiście klasyczna forma współpracy między naszymi codziennymi, mobilnymi urządzeniami nie jest niczym nowym. Protokoły takie jak Wi-fi, Bluetooth i inne sprawiają, że działać ze sobą mogą produkty różnych marek, a przez kompatybilność wsteczną nawet z różnych „epok”. Niektóre firmy starają się wobec tego dać od siebie coś „ekstra”. Jedną z nich jest marka OPPO.

Produkty OPPO działają w oparciu o systemy operacyjne Google, co już samo w sobie zapewnia między nimi pewien poziom współpracy, ale firma stara się również o jej pogłębienie dodatkowymi funkcjami.

Słuchawki true wireless z szybkim łączeniem, np. OPPO Enco X2, pozwalają na najbardziej komfortowy sposób sparowania ich ze smartfonem czy tabletem OPPO. Wystarczy otworzyć etui słuchawek w pobliżu drugiego urządzenia, a na jego ekranie pojawi się prośba o potwierdzenie parowania, które od tego momentu będzie domyślne. Warto zwrócić uwagę na Bluetooth multipoint w słuchawkach. Dzięki niemu możliwe jest jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami. Wyobraźmy sobie zatem scenariusz, że w trakcie oglądania ulubionego serialu na OPPO Pad Air, nagle film się zatrzymuje, a do naszych uszu dobiega dźwięk dzwonka z OPPO Find N2 Flip. Po zakończeniu rozmowy płynnie możemy wrócić do oglądania. To automatyczne przełączanie się między źródłami jest bardzo wygodne.

Skoro mamy słuchawki połączone z tabletem i smartfonem, warto też połączyć ze sobą bezpośrednio dwa urządzenia z ekranami. Multi-Screen Connect pozwala na to, by w łatwy i wygodny sposób sterować smartfonem z poziomu tabletu. Ba, by dzięki klawiaturze i myszce stało się jeszcze prościej, bo aplikacja na system Windows pozwala na to, by sterowanie odbywało się z poziomu komputera. Od teraz wszelkie powiadomienia będziemy mogli obserwować na jednym ekranie, zamiast rozpraszać się między paroma.

Pozwala to jednak nie tylko na szybsze działania na telefonie, ale także przenoszenie zdjęć i innych plików między urządzeniami. To rozwiązanie o nazwie OPPO Share dla wielu osób może być dużo bardziej domyślne niż korzystanie z maila czy chmury. Z łatwością możemy np. zrobić zdjęcie smartfonem, obrobić je na większym ekranie tabletu, a następnie wysłać na komputer. Tylko od naszej wyobraźni zależy, na jaki workflow się zdecydujemy. Ostatecznie oszczędzimy jednak na czasie i pieniądzach, nie korzystając z rozwiązań zewnętrznych, a komunikując urządzenia wewnętrznie między sobą.

Czy w przyszłości gadżety marki OPPO będą się jeszcze szerzej ze sobą komunikowały? Po rosnącej liczbie osób, którym podobają się takie rozwiązania, które „po prostu działają”, należy się tego spodziewać. W końcu jeśli mamy się do czegoś przywiązywać, to tylko z przyjemnością.

Sprawdź niektóre z urządzeń OPPO

OPPO Find N2 Flip

Składany smartfon dzięki niewielkim rozmiarom mogący zmieścić się nawet do najmniejszej kieszeni. Codzienną pracę możesz wspierać ekranem zewnętrznym (3,26”), który wyświetla powiadomienia. 256 GB miejsca na dane, możliwość robienia selfie głównym aparatem i bateria dająca 16 godzin buszowania w sieci to też mocne punkty sprzedażowe smartfona.

4 999 PLN, www.oppo.com/pl

OPPO Enco X2

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki z aktywną redukcją szumów i obsługą kodeka LHDC 4.0. Możesz obsługiwać je palcami, ściskając ich obudowę i przesuwając po niej. Łączność jest gwarantowana przez moduł Bluetooth 5.2. W pełni naładowane słuchawki wraz z etui ładującym mogą zapewnić ci nawet 40 godzin słuchania muzyki.

799 PLN, www.oppo.com/pl

OPPO Pad Air

Świetny tablet za jeszcze lepszą cenę. Pad Air ma ekran o przekątnej 10,36 cala o rozdzielczości 2000×1200 px. Do tego tylko 440 gramów wagi i 6,9 mm grubości. Świetnie nadaje się przede wszystkim do konsumowania multimediów, ale i pracy się nie boi. Tą kontynuować można nawet przez 15 godzin bez konieczności ładowania.

1 199 PLN, www.oppo.com/pl