Samsung prezentuje nowe soundbary HW-Q990F i HW-Q700F

Firma Samsung przedstawiła swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii domowego audio w postaci nowych soundbarów z Q-serii (HW-Q990F i HW-QS700F). Te flagowe modele łączą w sobie najnowocześniejsze technologie z funkcjami opartymi na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych tak, aby podnieść poziom domowej rozrywki.

Jako następca cieszącego się dużym uznaniem modelu HW-Q990D, model HW-Q990F podnosi domowe wrażenie dźwiękowe na nowy poziom. Został wyposażony w nowo zaprojektowane podwójne aktywne subwoofery, które zadbają o głęboki bas i precyzyjne ultra-niskie częstotliwości. Ponadto, nowy format o postaci kostki zmniejsza rozmiary subwooferów o połowę w porównaniu z poprzednikiem, tym samym minimalizując rezonans i doskonale wtapiając się w nowoczesne wnętrza, dzięki eleganckiemu ząbkowanemu wykończeniu.

HW-Q990F zapewnia również zaawansowaną optymalizację dźwięku opartą na sztucznej inteligencji, dzięki takim funkcjom, jak:

Dynamiczna kontrola basów : Zwiększa klarowność w zakresach niskich częstotliwości poprzez wykorzystanie nieliniowego zarządzania basami w celu uzyskania zrównoważonego i wolnego od zniekształceń dźwięku.

: Zwiększa klarowność w zakresach niskich częstotliwości poprzez wykorzystanie nieliniowego zarządzania basami w celu uzyskania zrównoważonego i wolnego od zniekształceń dźwięku. Q-Symphony : Zanurza użytkownika w dźwięku przestrzennym 3D, wykrywając położenie innych głośników bezprzewodowych w pomieszczeniu, takich jak np. Music Frame, i automatycznie optymalizując efekty dźwiękowe w oparciu o ich odległość i nachylenie.

: Zanurza użytkownika w dźwięku przestrzennym 3D, wykrywając położenie innych głośników bezprzewodowych w pomieszczeniu, takich jak np. Music Frame, i automatycznie optymalizując efekty dźwiękowe w oparciu o ich odległość i nachylenie. Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro: Analizuje treści oglądane w czasie rzeczywistym, redukując zakłócenia z tła i podkreślając dialogi, czego rezultatem są lepsze wrażenia z oglądania telewizji.

Dodatkowo, model HW-Q990F wykorzystuje moduł przetwarzania neuronowego (NPU) telewizora Samsung w trybie Q-Symphony, dzięki czemu dialogi są wyraźniejsze i zapewniają bardziej wciągający, zsynchronizowany dźwięk.

HW-QS700F oferuje z kolei jeszcze większą wszechstronność, dzięki eleganckiemu wzornictwu i innowacyjnej technologii czujników żyroskopowych. Można go zamontować zarówno na ścianie, jak i postawić na szafce, dostosowując do przestrzeni użytkownika. Wbudowany czujnik żyroskopowy może automatycznie wykryć, czy soundbar jest ustawiony pionowo, czy poziomo, dostrajając wyjście audio, by zapewnić optymalną klarowność i wciągający dźwięk w dowolnej konfiguracji.

Dzięki smukłemu, nowoczesnemu wzornictwu ​​model HW-QS700F wkomponowuje się w każde pomieszczenie. Jego adaptacyjna konstrukcja zapewnia elastyczność bez uszczerbku dla stylu, co czyni go idealnym towarzyszem telewizora powieszonego na ścianie lub minimalistycznego urządzenia postawionego na szafce. Ten soundbar zapewnia wrażenia dźwiękowe tak wyrafinowane, jak jego konstrukcja – jest idealny dla użytkowników poszukujących zarówno elegancji, jak i doskonałego brzmienia.