Rewolucja w technologii wyświetlania i sztucznej inteligencji

Na tegorocznych targach CES 2025 firma Samsung zaprezentowała najnowsze innowacje w technologii wyświetlania, kładąc szczególny nacisk na rozwój sztucznej inteligencji w swoich telewizorach. Wyróżniającymi się produktami są m.in. system Samsung Vision AI, flagowy telewizor Neo QLED 8K QN990F, nowa wersja telewizora The Frame Pro oraz interaktywny projektor The Premiere 5. Samsung podkreśla, że jego urządzenia mają nie tylko zapewniać najwyższą jakość obrazu, ale także stanowić inteligentnych asystentów codziennego życia.

Samsung Vision AI: przyszłość inteligentnych ekranów

Samsung Vision AI to zaawansowany system, który redefiniuje rolę telewizorów, czynimy je bardziej interaktywnymi i intuicyjnymi. Technologia ta pozwala ekranom dostosowywać się do otoczenia i preferencji użytkownika, ułatwiając codzienne interakcje. Do kluczowych funkcji należą:

Click to Search – szybkie wyszukiwanie informacji o elementach widocznych na ekranie bez przerywania oglądania.

– szybkie wyszukiwanie informacji o elementach widocznych na ekranie bez przerywania oglądania. Live Translate – tłumaczenie napisów w czasie rzeczywistym, eliminujące bariery językowe.

– tłumaczenie napisów w czasie rzeczywistym, eliminujące bariery językowe. Generative Wallpaper – dynamiczne, spersonalizowane tapety dostosowane do gustu użytkownika.

Dzięki integracji z SmartThings, telewizory Samsung stają się centrum inteligentnego domu, umożliwiając monitorowanie otoczenia (Home Insights) oraz dbanie o domowników (Pet and Family Care). Ponadto, nowe algorytmy AI poprawiają jakość obrazu i dźwięku, analizując treści i warunki otoczenia w czasie rzeczywistym.

Neo QLED 8K QN990F: nowa definicja obrazu

Wiodącym modelem w ofercie Samsung na 2025 rok jest Neo QLED 8K QN990F, który wyróżnia się:

8K AI Upscaling Pro – podnosi jakość niższej rozdzielczości do poziomu zbliżonego do 8K.

– podnosi jakość niższej rozdzielczości do poziomu zbliżonego do 8K. Auto HDR Remastering Pro – dostosowuje gamę barw dla każdej sceny, zapewniając naturalne kolory i głębię obrazu.

– dostosowuje gamę barw dla każdej sceny, zapewniając naturalne kolory i głębię obrazu. Adaptive Sound Pro – inteligentna optymalizacja dźwięku, uwydatniająca mowe, muzykę i efekty akustyczne.

– inteligentna optymalizacja dźwięku, uwydatniająca mowe, muzykę i efekty akustyczne. AI Mode – automatyczna regulacja obrazu i dźwięku w zależności od rodzaju treści.

Dzięki ultrasmukłej konstrukcji i eleganckiemu wzornictwu, Neo QLED 8K QN990F łączy najnowsze technologie z estetyką premium, redefiniując domową rozrywkę.

The Frame Pro i Samsung Art Store: sztuka w nowej odsłonie

Samsung kontynuuje rozwój swojej serii The Frame, wprowadzając model The Frame Pro z udoskonaloną technologią Neo QLED, która zapewnia lepszą jakość obrazu, głębszą czerń i bardziej nasycone kolory. Nowy model obsługuje też Wireless One Connect, co ułatwia instalację i minimalizuje widoczność przewodów.

Rozszerzony Samsung Art Store oferuje ponad 3000 dzieł sztuki z renomowanych muzeów i galerii, takich jak MoMA, Magritte i Basquiat. Od 2025 roku będzie on dostępny nie tylko w telewizorach The Frame, ale również w modelach Neo QLED i QLED.

The Premiere 5: interaktywny projektor przyszłości

Nowością w ofercie Samsung jest The Premiere 5, pierwszy interaktywny projektor ultra-krótkiego rzutu z potrójnym laserem. Wyposażony w technologię Samsung LightWARP, pozwala na wyświetlanie obrazów na różnych powierzchniach, zmieniając sposób korzystania z projekcji. To innowacyjne urządzenie łączy wysokiej jakości projekcję z funkcjami interaktywnymi, zapewniając wciągające doznania audiowizualne.

Nowa era technologii wyświetlania

Samsung kontynuuje rozwój sztucznej inteligencji w swoich produktach, integrując Vision AI z całą gamą telewizorów – od Neo QLED i OLED, po The Frame i MICRO LED. Ponadto, firma wprowadza MICRO LED Beauty Mirror, innowacyjne lustro analizujące typ skóry i rekomendujące kosmetyki we współpracy z Amorepacific.

Współpraca z partnerami, takimi jak Microsoft Copilot, pozwala Samsung na dalsze rozwijanie inteligentnych ekranów, oferując spersonalizowane doznania dla użytkowników.