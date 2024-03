TEST: Baseus Blade HD

Powerbanki świetnie sprawdzają się podczas podróży i szczególnie długich dni bez dostępu do prądu, a dzięki nowym, szybszym technologiom, takim jak ładowanie USB-PD i GaN, możesz uzyskać dużą moc w małej obudowie. Istnieją również banki mocy, które umożliwiają ładowanie mocnych laptopów. Jednym z takich produktów jest Baseus Blade HD.

Baseus Blade HD to zasadniczo wersja High Density wcześniej wprowadzonego na rynek powerbanku Blade. Pomysł jest prosty: zapewnić mały i kompaktowy powerbank, który z łatwością zmieścisz w plecaku i naładujesz laptopa, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. I nie tylko jego, ale także więcej urządzeń, dzięki dużej liczbie wbudowanych portów USB.

Zaczynając od projektu, Blade HD ma nietypową, kwadratową konstrukcję, która jest super kompaktowa i dość smukła, mając zaledwie 20 mm grubości, więc jest tylko o włos grubsza od nowego MacBooka Pro. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że powerbank z łatwością zmieści się w każdym plecaku, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Dodaj do tego, że gładkie, zaokrąglone rogi powodują, że nie uszkodzi on torby ani innych przedmiotów w środku.

Górna powierzchnia gadżetu podzielona jest na dwie części – na górze znajduje się wyświetlacz, a pod nim teksturowane wykończenie. Na ekranie z podświetleniem LED pokazywane są ważne dane, takie jak pozostały poziom naładowania baterii, następnie moc ładowania, a także szacowany czas. Po drugiej stronie Baseus wyposażył powerbank w cztery silikonowe nóżki.

Wszystkie porty znajdują się na górnej krawędzi. Do dyspozycji są dwa porty USB-C, umieszczone pomiędzy dwoma portami USB-A. Oba porty typu C mogą być używane jako wyjście i wejście, zgodnie z aktualnymi potrzebami. Tuż obok znajduje się również włącznik zasilania, który umożliwia wygodne sprawdzanie procentu naładowania baterii. Niestety pokazuje on tylko stopień naładowania jednego z urządzeń. W dodatku nie jest jasne, które urządzenie wybierze, ponieważ proces wydaje się dość losowy. To trochę rozczarowujące, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile miejsca na ekranie ma Blade HD. W dodatku urządzenie pokazuje jedynie szacunkowy czas ładowania. Jeśli twój podpięty gadżet ma własny licznik ładowania, warto na nim polegać.

Baseus Blade HD ma moc szczytową 100 W, którą można uzyskać z dowolnego portu USB-C. W przypadku użycia kombinacji, szczytowa moc wyjściowa jest ograniczona do 65 W na jednym z portów i 30 W na drugim, niezależnie od tego, czy jest to USB-C czy USB-A. Do powerbanku możesz podłączyć nawet cztery urządzenia jednocześnie, uzyskując podzieloną moc wyjściową 30 W.

Baseus Blade HD był w stanie naładować 14-calowego MacBooka Pro od 0 do 51% w niecałe pół godziny. Udało mu się w takim samym czasie doładować iPhone’a 14 Pro od 0 do 56%, ładując je osobno. Pełne naładowanie akumulatora powerbanku o pojemności 20 000 mAh zajmuje około 95 minut. Należy pamiętać, że moc wejściowa jest ograniczona tylko do 65 W. W zestawie jest pokrowiec, ale nie ma adaptera do ładowania.

Baseus Blade HD obsługuje wszystkie popularne protokoły szybkiego ładowania. Obejmuje to PD 3.0, QC 4+, QC 3.0, SCP, FCP i Samsung AFC. Oznacza to, że możesz łatwo ładować laptopy, w tym MacBooki, a także chociażby smartfony czy handheldy, jak np. Lenovo Legion Go. Mimo to Baseus Blade HD cierpi na to, co większość innych banków mocy USB-PD. Nie ma obsługi zastrzeżonych protokołów, takich jak Warp Charge OnePlus. W takim przypadku prędkość ładowania będzie ograniczona do prędkości obsługiwanej przez USB-PD.

Mimo to Baseus Blade HD jest wart swojej ceny. W mniej więcej podobnej kwocie można kupić wiele powerbanków, ale o mocy 65 W. Warto pod tym względem porównywać produkty w tej kategorii, promocje na nie i wiedzieć, którym markom można ufać. Baseus niewątpliwie jest jedną z nich, ale nie licz na to, że wyświetlacz urządzenia będzie dla ciebie czymś więcej niż ciekawostką.

Specyfikacja

CENA 319 PLN

319 PLN POJEMNOŚĆ 20 000 mAh

20 000 mAh WYMIARY 162 x 143 x 18 mm

162 x 143 x 18 mm WAGA 490 g