TEST: Honda Jazz Crossstar e:HEV

Podejście Hondy do małego segmentu koncentruje się na praktyczności, a żądny przygód wariant Jazz Crosstar zwiększa jego atrakcyjność.

Od swojej pierwszej generacji w 2001 roku, Honda Jazz była „innym” rodzajem supermini, z naciskiem na praktyczność i charakter nasycony MPV. Dwie dekady później czwarta generacja udoskonaliła tę samą formułę, a wariant Crossstar dodał do mieszanki smak SUV-a. Czy więc Honda trafiła w sedno, mieszając elementy segmentu małych hatchbacków, MPV i SUV-ów?

Jeśli chodzi o stylistykę, łatwo odróżnić Jazz Crossstar od zwykłego Jazza, mimo że większość paneli nadwozia jest identyczna, a sylwetka przypomina minivana. Rozsądna dawka plastikowych okładzin wokół karoserii jest oczywistym punktem wyjścia dla każdego samochodu, który chce wyglądać jak crossover, ale Honda poszła dalej, instalując zderzaki specyficzne dla wersji i charakterystyczną osłonę chłodnicy. Te ostatnie w połączeniu z większymi dekoracyjnymi wlotami powietrza ujmują uroczego wyglądu pandy standardowego Jazza, czyniąc go bardziej wytrzymałym i gotowym na przygody.

Wykończeniem są 16-calowe koła, opcjonalny dwutonowy lakier, stylowe relingi dachowe, a przede wszystkim zwiększony prześwit pod pojazdem o 16 mm do 152 mm. Nowa konfiguracja zawieszenia zaowocowała nieznacznym zwiększeniem wszystkich wymiarów – np. rozstaw osi wzrósł o 3 mm do 2 520 mm.

Pomimo dużego rozmiaru Jazz Crossstar jest nadal klasyfikowany jako pojazd subkompaktowy o długości 4 090 mm, szerokości 1 725 mm i wysokości 1 556 mm. Kształt kostki mydła w Jazzie ma większy sens, gdy wejdzie się do kabiny. Widoczność jest świetna dzięki dużej przedniej szybie i cienkim słupkom, a kierowca i pasażerowie siedzą w Crossstarze wyżej. Deska rozdzielcza wygląda dość nowocześnie, z łatami materiału pokrywającymi twarde plastiki.

Standardowy 9-calowy ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego jest łatwy w użyciu dzięki kilku fizycznym przyciskom z boku i czułym na dotyk skrótom na dole. Obsługuje wszystkie nowoczesne funkcje łączności (Android Auto, Apple CarPlay) i sterowanie głosowe oparte na sztucznej inteligencji, połączone ze standardowym 8-głośnikowym systemem dźwiękowym.

Wszystkie siedzenia są obite wodoodporną tkaniną, która jest bardzo łatwa do czyszczenia, chociaż w jasnoszarym kolorze nie wygląda tak ekscytująco. Co najważniejsze, wszystkie siedzenia są dość wygodne, a przedni rząd ma ładne podparcia i odchylane zagłówki.

Ogromnie dużo (986 mm) miejsca na nogi dla pasażerów z tyłu to zdecydowanie najwięcej, ile kiedykolwiek zobaczysz w pojeździe o tej wielkości. Dwoje dorosłych poczuje się tam jak królowie, siedząc wysoko i prostując nogi, nie mówiąc już o młodszych pasażerach na fotelikach dziecięcych. Trzeci pasażer o mniejszej budowie ciała mógłby się zmieścić w środku, chociaż dostępna szerokość jest ograniczona.

To, co przenosi praktyczność na wyższy poziom, to „Magic Seats”, cecha charakterystyczna wszystkich wersji Jazz i HR-V. Mogą błyskawicznie złożyć się całkowicie płasko, tworząc powierzchnię ładunkową o pojemności 1 199 litrów. Sama przestrzeń bagażowa nie jest tak imponująca i ma pojemność 298 litrów.

Jazda Jazzem Crosstarem e:HEV po mieście jest przyjemnym doświadczeniem. 109 KM mocy nie wydaje się dużo, ale dostępny jest zdrowy moment obrotowy 253 Nm, dzięki czemu nigdy nie poczujesz, że auto jest za słabe, mimo że nie uzyskasz tego samego wrażenia przyspieszenia jak w pełnoprawnym pojeździe elektrycznym. Oszczędność paliwa jest znakomita w cyklu miejskim, gdzie można z łatwością osiągnąć średnio 4,2 l/100 km. Sprawy nie są jednak tak oszczędne na autostradzie, gdzie silnik spalinowy pracuje dużo mocniej, co daje wartości zbliżone do 6,8 l/100 km.

Jazda jest komfortowa dzięki bardziej miękkiemu zawieszeniu, samochód jest dość stabilny przy dużych prędkościach, a kierownica jest dobrze wyważona. Możesz poczuć, jak bardzo inżynierowie Hondy poprawili sztywność podwozia i wyrafinowanie w porównaniu z poprzednimi generacjami. Wysokie nadwozie i podniesione zawieszenie w naturalny sposób spowodowały zauważalne przechyły nadwozia w zakrętach i chociaż prowadzenie jest dobre, nie inspiruje do atakowania dróg klasy B. Na początku osiągi są dobre, ale po sprincie od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy, można poczuć, że pozostaje się w tyle za mocniejszymi rywalami. To powiedziawszy, załadowany Crossstar z łatwością utrzyma prędkość 130 km/h.

Problemem może być głośny silnik, który słychać po mocniejszym wciśnięciu pedału gazu i jest zdecydowanie irytujący. Zastanawiam się, dlaczego Honda nie dodała więcej materiałów dźwiękochłonnych między kabiną a komorą silnika.

Honda Jazz Crossstar oferuje bez wątpienia najbardziej praktyczną, rodzinną i przestronną kabinę w swoim segmencie, połączoną z kompaktowymi wymiarami i wyglądem SUV-a. Odważne elementy stylistyczne, zwiększony prześwit i bardziej miękkie zawieszenie sprawiają, że Crosstar jest bardziej atrakcyjny dla mas niż standardowy Jazz i poszerza listę jego rywali. Hybrydowy układ napędowy świetnie sprawdza się w większości warunków i jest bardzo ekonomiczny w mieście.

