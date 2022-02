Street Fighter 6￼ na pierwszym trailerze￼

Seria Street Fighter obchodzi w tym roku 35 rocznicę. Z tej okazji, Capcom postanowił uraczyć fanów czymś specjalnym – dość enigmatycznym teaserem nadchodzącej, szóstej części legendarnej bijatyki.

Teaser został zaprezentowany na koniec turnieju Capcom Pro Tour Street Fighter 5, którego mecze finałowe odbyły się w niedzielę. Przedstawia on dwóch bohaterów szykujących się do walki: weterana serii Ryu oraz Luke’a, wojownika dodanego w najnowszej, piątej odsłonie serii. Króciutki trailer przedstawia także logo gry oraz obiecuje, że więcej informacji na temat tytułu poznamy już latem – dokładna data premiery i konsole, na których zagramy, to na razie tajemnica.

Oprócz zajawki Street Fighter 6, producent zaprezentował nam również Capcom Fighting Collection – kolekcję dziesięciu klasycznych bijatyk od Capcom. Znajdziemy wśród nich tytuły takie, jak Darkstalkers, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge czy Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition. Każda z gier zostanie uzupełniona o uwielbiany przez fanów rollback (system ograniczania efektów lagu podczas rozgrywek online), jak również tryby treningowe, możliwości zapisu gry i artbooki, wypełnione grafikami i komentarzami dewelopera. Kolekcja trafi na pecety, PlayStation 4/5, Xboxa One/Series X/Series S oraz Switcha już 24 czerwca.