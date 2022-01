CES 2022: gadżet do profesjonalnej koloryzacji włosów od L’Oreal

L’Oreal jest częstym gościem na CES, a w ostatnich latach zaprezentował nam kilka intrygujących konceptów. Tym razem, producent skupił się na koloryzacji włosów: Colorsonic to narzędzie, dzięki któremu domowe farbowanie nareszcie nie będzie wiązało się z przypadkowym zafarbowaniem sprzętów w łazience.

Colorsonic składa się z dwóch elementów – jednym z nich jest pojemnik z pigmentem i aktywatorem koloru (kremem, który ułatwia przenikanie farby w głąb włosa), zaś drugim – dozownik z niewielkim grzebieniem. Gdy włączymy urządzenie, Colorsonic automatycznie odmierzy potrzebną ilość farby, po czym równomiernie rozprowadzi ją na całej długości włosa – użytkownik musi zaledwie przeczesać czuprynę. Dzięki temu, farba nie będzie ściekała z włosów i brudziła otoczenia. Po 30 minutach można ją normalnie zmyć i ułożyć fryzurę.

Colorsonic wykorzystuje specjalne kartridże z farbą. Do wyboru dostaniemy aż 40 odcieni – L’Oreal zauważa, że w przypadku bardzo ciemnych włosów i jasnych kolorów, przed aplikacją konieczne będzie ich rozjaśnienie. Firma zaznacza także, że jeden kartridż zużywa o 54% mniej plastiku niż standardowy zestaw do domowej koloryzacji. Urządzenie ma trafić do sprzedaży w przyszłym roku, ale póki co nie znamy jego ceny.