Android P: Beta 2 już dostępna

Nazwa nowej wersji Androida wciąż pozostaje tajemnicą, ale znamy więcej szczegółów dotyczących samego systemu. Na telefony deweloperów właśnie trafiła druga beta Androida P. Zmiany dotyczą przede wszystkim narzędzi do projektowania aplikacji i nowych emotek.

Beta 2 dostępna jest do pobrania od wczoraj. Zawiera ona ostateczną wersję interfejsu programowania aplikacji oraz oficjalny zestaw deweloperski, za pomocą którego programiści będą mogli dostosować swoje aplikacje do potrzeb Androida P (na przykład do różnych rozmiarów i kształtów wcięcia u góry ekranu). Nowy system operacyjny nareszcie daje deweloperom dostęp do funkcji Adaptive Battery, która odpowiada za optymalizację zużycia baterii przez aplikacje. Ważną zmianą dla programistów jest również App Actions, czyli zautomatyzowane podpowiedzi zawierające bezpośredni skrót do aplikacji i system podglądów apek o nazwie Slices.

Oczywiście to nie jedyna zmiana, jaką znajdziemy w drugiej becie Androida P. Do dyspozycji użytkowników oddano bowiem aż 157 nowych emotek. Przedstawiają one rozmaite obiekty i zjawiska, w tym superbohaterów, ludziki z różnymi fryzurami, jedzenie i zwierzaki. Ciekawym zabiegiem jest również dodanie emotek rodziny i pary, które są neutralne pod względem płci. Niektóre obrazki zostały odświeżone – wegan ucieszy fakt, że z rysunkowej sałatki zniknęło gotowane jajko, a „mięsożerców” to, że emotkowy bekon jest teraz lepiej wysmażony. Czekamy jeszcze na emotki bezglutenowe i wolne od laktozy.