Rozpoczyna się certyfikacja urządzeń Wi-Fi 6

O Wi-Fi 6 słyszeliśmy już od wielu miesięcy, ale dopiero teraz standard został sfinalizowany i będzie mógł trafić do urządzeń. Wśród gadżetów, które już niedługo otrzymają stosowna certyfikację, znajdą się routery, smartfony i wiele innych sprzętów.

Wi-Fi 6, określane także jako 802.11ax, to ulepszona wersja obecnego standardu 802.11ac. Ma ono wpływać przede wszystkim na zwiększenie płynności obsługi wielu urządzeń naraz. Efekt ten zostanie uzyskany poprzez zastosowanie udoskonalonej technologii MU-MIMO, umożliwiającej korzystanie z ośmiu anten jednocześnie – obecny standard wspiera jedynie cztery anteny. Gdy połączymy to z maksymalną prędkością transferu sięgającą 9,6 Gb/s (obecnie jest to 3,5 Gb/s), otrzymamy znacznie wydajniejsze połączenie internetowe. Nowy standard będzie ponadto wspierał szyfrowanie WPA3, skuteczniejsze niż obecnie stosowane WPA2.

Oficjalna certyfikacja Wi-Fi 6 rusza dzisiaj, chociaż nie wszystkie urządzenia, które będą kompatybilne z 802.11ax, będą musiały otrzymać stosowne oznaczenie. Przykładem są chociażby Apple iPhone 11 i 11 Pro, obydwa obsługujące nowy standard, ale nie przechodzące procesu certyfikacji. Pierwszym smartfonem, który uzyska oficjalne oznaczenie Wi-Fi 6 będzie zatem Samsung Galaxy Note 10. Oprócz niego standard jest wspierany przez smartfony działające na Snapdragonie 855, laptopy z procesorami Intela 10 generacji i routery, na przykład TP-Link Archer AX6000.