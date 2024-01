Thule zapewnia komfort i bezpieczeństwo naszym pupilom

Firma Thule zaprezentowała samochodową klatkę transportową dla psów Thule Allax, wyznaczającą nowe standardy w dziedzinie bezpiecznego przewożenia psów autem.

Thule wchodzi do psiego świata za sprawą Thule Allax – nowoczesnej, przemyślnie zaprojektowanej samochodowej klatki do transportowania psów, która jest w stanie przetrwać najpoważniejsze wypadki komunikacyjne. Wyjątkowe, typowe dla Thule, wzornictwo, oraz zestaw funkcji stworzonych z uwzględnieniem uwag i życzeń posiadaczy psów, czynią z Thule Allax produkt, który nie tylko świetnie wygląda, ale jednocześnie zapewnia najwyższe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Thule Allax jest pierwszym z wielu produktów do transportu zwierząt, które zostaną zaprezentowane przez Thule i promowane będą hasłem „Bring your dog” – zadaniem wszystkich będzie bezpieczne przewożenie czworonogów.

Priorytetem jest bezpieczeństwo

Do stworzenia najbezpieczniejszej na rynku klatki transportowej dla psów zespół projektantów Thule wykorzystał posiadany przez firmę ośrodek testowy, w którym możliwe jest przeprowadzanie m.in. testów zderzeniowych.

„Klatka transportowa Thule Allax została gruntownie i dogłębnie przetestowana pod kątem realnych scenariuszy zderzeniowych, w tym kolizji z tyłu i przodu auta” – wyjaśnia Louise Melin, Product Manager w Thule Group. „Nasza innowacyjna „strefa zgniotu” to rozwiązanie, które jest unikalne dla klatki Thule. W przypadku najechania na tył pojazdu, sprawia ona, że klatka transportowa kompresuje się w kontrolowanym zakresie, minimalizując ryzyko urazu zarówno u pasażerów na tylnych siedzeniach, jak i psa” – dodaje Louise Melin.

Stworzona z uwzględnieniem uwag posiadaczy psów – przemyślane wzornictwo i najwyższa jakość

Klatka transportowa Thule Allax wyróżnia się przemyślanym wzornictwem, stworzonym w oparciu o opinie posiadaczy psów oraz ponad 60 lat doświadczenia w projektowaniu i testowaniu produktów samochodowych. Właściciele psów docenią zastosowane w niej trwałe materiały oraz przydatne funkcje, takie jak np. płynnie zamykające się drzwi oraz wbudowany zamek. Precyzja wykonania sprawia, że będzie ona bezgłośna podczas jazdy, a przy tym świetnie się prezentuje.

Łatwość wyboru i użytkowania

Klatka transportowa Thule Allax będzie dostępny w 10 różnych rozmiarach – tak, by każdy właściciel psa mógł wybrać wariant, który będzie właściwy dla jego pupila (tak, by pies mógł swobodnie stanąć i poruszać się w środku) i odpowiedni do auta. Na stronie firmy – thule.com – dostępny będzie poradnik, z pomocą którego wybranie odpowiedniego rozmiaru będzie łatwe i wygodne. Thule Allax będzie także oferowała zestaw cech i funkcji, które klienci kojarzą z produktami Thule – czyli m.in. prosty montaż, sprawnie działające drzwi, regulację głębokości (ułatwiająca dopasowanie klatki transportowej do potrzeb psa) czy okienko, dzięki któremu pupil może pozostawać w zasięgu wzroku.

Thule Allax pojawi się w sklepach oraz na thule.com na początku roku 2024. Dostępna będzie w 10 wersjach, w rekomendowanych cenach od 2 619 PLN (za najmniejszy wariant, XS) do 3 799 PLN (za największy – XXL).