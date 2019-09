Platforma z grami Apple Arcade już dostępna

Jeszcze kilka tygodni temu niewiele osób spodziewało się, że zapowiadana platforma z grami od Apple pojawi się już we wrześniu. Okazuje się jednak, że pierwsi użytkownicy mogą już zagrać w zawarte na niej ekskluzywne tytuły.

Chociaż oficjalny start Apple Arcade zaplanowany jest na 19 września, usługa jest dostępna dla pierwszych użytkowników, którzy zdecydowali się na zainstalowanie wersji beta systemu iOS 13 i iPadOS13. Na początek udostępnione zostało 54 gier należących do różnorodnych gatunków – od prostych gier logicznych i zręcznościowych po rozbudowane przygodówki. Wśród nich znajdą się tytuły od uznanych deweloperów pokroju Capcom (do Apple Arcade trafi gra Shinsekai Deep Sea), Devolver Digital (Cricket Through the Ages oraz Exit the Gungeon) czy Bandai Namco (Pac-Man Party Royale). Część z nich zostanie wydana jedynie za pośrednictwem tej usługi, na przykład osadzona w znanym i lubianym klockowym uniwersum Lego Arthouse. To nie wszystkie premierowe tytuły – Apple ma ambicje już wkrótce oddać do dyspozycji graczy dwukrotnie większy katalog.

Subskrypcja do Apple Arcade kosztuje 25 PLN miesięcznie, ale nowi użytkownicy mogą skorzystać z miesięcznego okresu próbnego. Za dostęp do konkretnych tytułów nie trzeba dodatkowo płacić, a rozgrywka nie będzie przerywana reklamami. Gry można pobierać na urządzenia z iOS lub macOS oraz Apple TV, a także przenosić rozgrywkę pomiędzy różnymi urządzeniami. Jedno konto może być dzielone przez maksymalnie pięciu członków rodziny; rodzice będą mogli ponadto skorzystać z funkcji Czas przed ekranem i opcji nadzoru rodzicielskiego.