Rozpocznij swoją rutynę fitness z Fitbit Inspire 3

Zdrowie i kondycja to sprawa osobista – twoje cele, zaangażowanie i podejście zmieniają się z czasem. Dla niektórych, wygospodarowanie czasu dla siebie (nie mówiąc już o fitnessie) może być dużym wyzwaniem, zwłaszcza, że styl życia cały czas może ulegać zmianom. Marka Fitbit przedstawiła właśnie Inspire 3, tracker, który ma pomóc żyć zdrowiej i znaleźć swoją energię.

Inspire 3 to następna generacja urządzenia Fitbit do śledzenia zdrowia i kondycji, pomagająca w pracy nad samym sobą i swoim samopoczuciem, bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. To łatwy sposób na śledzenie kluczowych wskaźników 24 godziny na dobę, takich jak aktywność, tętno, sen, poziom stresu i inne. Ponadto urządzenie ma lekką, cienką obudowę, kolorowy ekran dotykowy i baterię wystarczającą na 10 dni (w zależności od sposobu użytkowania).

Prowadzenie aktywnego stylu życia może bezpośrednio przełożyć się na poprawę naszego zdrowia. Niezależnie od tego, czy idziemy do pracy, próbujemy najnowszego trendu tanecznego czy idziemy na lunch z przyjaciółmi, Inspire 3 może uchwycić całą aktywność fizyczną, automatycznie śledząc minuty spędzone w strefie spalania tłuszczu, redukcję kalorii, trasę treningu, tętno i kroki. Będzie również subtelnie doradzać i przypominać o ruchu w ciągu dnia, co może pomóc w ogólnym metabolizmie. Następnie, podczas wykonywania treningu, można obserwować tętno aby zobaczyć, kiedy jesteśmy w strefie spalania tłuszczu, cardio lub w strefie maksymalnego tętna, co pozwala na stałe monitorowanie naszych rezultatów.

Aktywność to tylko jeden z elementów, który ma wpływ na nasze zdrowie – sen i zarządzanie zdrowiem psychicznym również odgrywają ważną rolę w kontekście ogólnego samopoczucia. Dzięki Inspire 3 ułatwiamy śledzenie wszystkich statystyk z poziomu jednego urządzenia, dzięki czemu można zobaczyć jak aktywność i sen wpływają na poziom stresu i odwrotnie. Zakładając urządzenie do spania, uzyskasz wgląd w jakość swojego snu dzięki funkcjom Fazy Snu i Oceny Snu, a następnie możesz ustawić przypomnienia informujące o której powinieneś się położyć spać, alarm SmartWake, który obudzi Cię o takiej porze, abyś czuł się wypoczęty, lub monitorowanie oddechu, aby z czasem poprawić jakość swojego snu.

Aby zapewnić sobie relaks przed snem, można wykonywać również ćwiczenia mindfulness, które są dostępne w aplikacji Fitbit. Pozwalają one na odpoczynek przed snem, a dzięki funkcji Zarządzania Stresem, możliwe jest monitorowanie poziomu stresu przed pójściem spać. Za pomocą Zaawansowanych Metryk Zdrowotnych można na bieżąco obserwować jak aktywność, sen i stres wpływają na nasz organizm. Z poziomu aplikacji Fitbit można monitorować swój oddech, zmienność rytmu serca, temperatury skóry, nasycenia krwi tlenem (SpO2) oraz tętna spoczynkowego, dzięki czemu można obserwować i poprawiać swój stan zdrowia w różnych sytuacjach.

Inspire 3 daje wgląd w twoje parametry zdrowotne i fizyczne, a także wskazówki podpowiadające co można zrobić, aby osiągnąć wyższe cele. W aplikacji Fitbit dostępne są sesje fitness, porady i nowe wyzwania, które są automatycznie dostosowywane do użytkownika. Można zwiększyć swoje postępy, korzystając z aplikacji do rejestrowania informacji o stężeniu glukozy we krwi, nawodnieniu, cyklu menstruacyjnym i odżywianiu, aby uzyskać kompleksowy wgląd w kwestie swojego zdrowia i zachować motywację, łącząc się z przyjaciółmi i rodziną i rzucając im wyzwania.

Dzięki Fitbit Premium otrzymuje się dostęp do takich narzędzi jak Codzienna Gotowość, która informuje o tym, czy organizm jest gotowy na trening, czy powinien jeszcze odpocząć. Dodatkowo subskrypcja Premium zapewnia dostęp do Oceny Snu i Profilu Snu, które pozwalają na poprawę jakości snu, a także funkcję Zarządzania Stresem, aby obserwować wpływ stresu na organizm. Fitbit Premium to także dostęp do ponad 1000 treningów i sesji mindfulness czy kompletnego raportu o swoim samopoczuciu – wszystko to dostępne jest w aplikacji Fitbit.

Tracker Fitbit Inspire 3 jest bardzo cienki, cechuje go nowoczesny design i ma najdłuższy czas pracy na baterii spośród wszystkich produktów Fitbit. Dodatkowo, model ten jest wodoodporny do głębokości 50 metrów i jest dostępny w wielu wariantach kolorystycznych, które przypadną do gustu osobom młodym i aktywnym. Dla osób chcących się wyróżnić powstały również liczne akcesoria, którymi można wzbogacić tracker – opaski z siatki lub klips (sprzedawane oddzielnie).

Inspire 3 wyposażony został również w jasny, kolorowy wyświetlacz, który pozwala szybko i wygodnie zobaczyć swoje statystyki, wybrać kolorową tarczę zegara, która pasuje do naszego stylu i korzystać z nowej funkcji always-on display, dzięki czemu wyświetlacz uruchamia się, gdy spojrzymy na urządzenie (włączenie tej funkcji przekłada się na około 3 dni pracy na baterii). Niezależnie od tego, czy idziesz pobiegać, czy na zajęcia, możesz pozostać w kontakcie z tym, co jest dla ciebie ważne, dzięki dostosowywanym powiadomieniom z telefonu na nadgarstku.

Inspire 3 jest dostępny w cenie 499 PLN wraz z darmowym, sześciomiesięcznym dostępem do subskrypcji Premium dla nowych i powracających klientów. Od dziś prowadzona jest przedsprzedaż modelu Inspire 3 na stronie Fitbit.com i przez wybranych globalnych sprzedawców, z ogólnoświatową dostępnością we wrześniu.