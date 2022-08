JBL Charge Essential 2 wkracza do gry. To kolejna już propozycja JBL, która dołącza do bogatego portfolio marki.

Z głośnikiem JBL Charge Essential 2 imprezę można zabrać ze sobą na każdą pogodę. Zapewnia on wyraziste brzmienie JBL Original Pro, a wbudowany akumulator to nawet 20 godzin odtwarzania muzyki oraz praktyczny powerbank, który umożliwia ładowanie innych urządzeń przez całą noc. Deszcz? Rozlane napoje? Dzięki ochronie przed wodą na poziomie IPX7 głośnik Charge Essential 2 jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom.

JBL Charge Essential 2 jest wyposażony w membranę racetrack w kształcie toru wyścigowego, osobny głośnik wysokotonowy i dwa pulsujące pasywne radiatory JBL, które zapewniają głębszy bas. Zoptymalizowany przetwornik generujący większą głośność to potężny dźwięk w każdym miejscu. Dobra zabawa nie powinna szybko się kończyć. Akumulator JBL Charge Essential 2 wystarcza nawet na 20 godzin, więc można bawić się przez cały dzień i całą noc. Dzięki technologii Bluetooth w wersji 5.1 muzykę do głośnika można przesyłać bezprzewodowo z telefonu, tabletu lub innego urządzenia z funkcją łączności Bluetooth. Dodatkowo wbudowany powerbank umożliwia ładowanie urządzeń bez zatrzymywania muzyki. Sugerowana cena detaliczna głośnika to 549 PLN.