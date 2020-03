Royole prezentuje następcę FlexPai

Pamiętacie niespodziankę, którą w 2018 zafundowała nam dość mało znana firma Royole? Chociaż FlexPai przypominał bardziej prototyp niż gotów do sprzedaży produkt, nie da się ukryć, że był pierwszym składanym telefonem na rynku. Teraz producent planuje wypuszczenie jego następcy.

Zgodnie z zapowiedziami Royole, FlexPai 2 ma być pod każdym względem lepszy od pierwszej generacji. Otrzymał on udoskonalony, bezstopniowy zawias, który po złożeniu urządzenia zostawia tylko 1 mm przerwy pomiędzy połówkami ekranu (poprzednio były to 3 mm). Ma on wytrzymać aż 200 000 ruchów. Jednocześnie obudowa smartfona będzie smuklejsza i nowocześniejsza od poprzednika. Ulepszony został również sam wyświetlacz, tym razem wykonany w opatentowanej przez Royole technologii Cicada Wing FFD. Po rozłożeniu będzie on miał przekątną 7,8 cala i format 4:3.

Smartfon będzie działał na Snapdragonie 865, otrzyma RAM LPDDR5, pamięć wewnętrzną UFS 3.0 oraz wsparcie dla częstotliwości 5G wykorzystywanych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Chinach. Prawdopodobnie zostanie on również wyposażony w poczwórny aparat fotograficzny. Nie wiadomo, kiedy FlexPai 2 trafi do sprzedaży. Co ciekawe, Royole zapowiedziało również współpracę z innymi producentami smartfonów – ich wyświetlacze Cicada Wing FFD mogą już wkrótce trafić do urządzeń stworzonych przez ZTE.