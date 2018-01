CES 2018: SanDisk prezentuje pendrive USB-C

Nie oszukujmy się – fabryczne miejsce na telefonie rzadko komu wystarcza. Receptę na ten problem znalazła firma SanDisk, która zaprezentowała pendrive’a SSD USB-C wyposażonego w aż 1 TB pamięci.

Trudno uwierzyć, że w tak małej obudowie zmieściło się aż tyle miejsca! Według producenta jest to najmniejszy dysk SSD o takiej pojemności dostępny na rynku – istniejące propozycje są znacznie bardziej masywne, przez co nie aż tak przenośne. Aby dysk nie uległ przypadkowemu uszkodzeniu, nowa propozycja SanDiska zamknięta jest w wytrzymałej, plastikowej obudowie. Dzięki złączu USB-C pendrive może być używany do bezpośredniego transferu plików pomiędzy flagowcowym smartfonem a laptopami.

SanDisk nie podał jeszcze ani ceny, ani daty wejścia produktu na rynek. Wszystko wskazuje na to, że pendrive nieprędko pojawi się w sprzedaży – producent twierdzi, że produkt wciąż znajduje się w fazie proof-of-concept. Istniejące dyski SSD o pojemności 1 TB ze złączem USB-C są dość drogie, dlatego należy mieć nadzieję, że SanDisk zrewolucjonizuje również ten aspekt rynku…