Rosalía powraca z albumem MOTOMAMI￼

Zdobywczyni Latin Grammy, producentka muzyczna i aktorka, Rosalía, zapowiedziała premierę nowego wydawnictwa. Na MOTOMAMI nie zabraknie awangardowych rytmów, nowoczesnych technik produkcyjnych i hołdów złożonych legendom muzyki, co usłyszymy w opublikowanym singlu SAOKO.

Najnowszy album Rosalíi ma być jej najbardziej eksperymentalnym krążkiem, jak również najbardziej osobistym. Teksty utworów będą opowiadać przede wszystkim o kobiecości i wszystkich aspektach życia kobiet: transformacji, seksualności, złamanym sercu czy duchowości. Wokalistka opowiada, że jej główną muzyczną inspiracją był klasyczny reggaeton, uzupełniony eklektyczną mieszanką flamenco, bachaty, hip-hopu i melodii fortepianowych.

Album promuje nowy singiel SAOKO, opatrzony wyjątkowym teledyskiem, przedstawiającym kobiecy gang motocyklowy – pełen wdzięku, seksapilu i pewności siebie, a jednocześnie kopiący tyłki. Sam utwór nosi w sobie elementy hip-hopu, sample z klasycznych utworów reggaeton i jazzowe inspiracje, przełamujące chwytliwy beat kawałka. Traktuje on o sile transformacji i świętowaniu zmian, dzięki którym jesteśmy jeszcze bardziej sobą.

To nie pierwszy utwór z MOTOMAMI, jaki zaprezentowała nam Rosalía. Wcześniej do sieci trafiła piosenka LA FAMA, nagrana z The Weeknd i opatrzona teledyskiem z udziałem Danny’ego Trejo. Cały album trafi na serwisy streamingowe już niedługo, bo 18 marca.