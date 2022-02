Nowe odtwarzacze Walkman od Sony￼

Pamiętacie czasy, w których posiadanie oryginalnego Walkmana na kasety magnetofonowe było szczytem szpanu? Od tamtego momentu, rynek muzyczny kompletnie się zmienił, a wraz z nim linia odtwarzaczy osobistych od Sony. Właśnie dołączyły do niej dwa wyjątkowe urządzenia.

Sony NW-WM1ZM2 to kolejne urządzenie z cenionej linii Sony Signature Series, stworzonej po to, by dostarczać nam jak najbardziej luksusowych wrażeń dźwiękowych. Jego obudowa, wykonana z pozłacanej, oczyszczonej miedzi beztlenowej, chroni urządzenie przed zakłóceniami i powiększa masę obwodów elektrycznych. Konstrukcja ta wpływa na brzmienie Walkmana, poszerzając i pogłębiając scenę dźwiękową.

Wewnątrz odtwarzacza, znajdują się starannie dobrane podzespoły, w tym wzmacniacze cyfrowe S-Master HX, opracowane specjalnie do odtwarzaczy Walkman. Towarzyszą im mocne zasilacze obwodu analogowego i cyfrowego, zaawansowane kondensatory oraz specjalne osłony bloków cyfrowych – w ten sposób, dźwięk jest mocny i wolny od zakłóceń. Całości dopełnia high-endowy kabel KIMBER KABLE, łączący wzmacniacz z symetrycznym gniazdem słuchawkowym.

Model NW-WM1AM2 charakteryzuje się podobnie doszlifowaną konstrukcją zewnętrzną i wewnętrzną, acz z kilkoma istotnymi zmianami. Jego obudowa wykonana została z twardego, sztywnego stopu aluminium, poprawiającego stabilność dźwięku. W odtwarzaczu wykorzystano także przewód z miedzi beztlenowej, zapewniający małe zniekształcenia i lepszą separację kanałów audio.

Obydwa odtwarzacze są wszechstronne pod względem kompatybilności ze źródłami dźwięku. Dzięki modułom Wi-Fi, odtworzymy na nich muzykę z serwisów streamingowych lub pobierzemy kawałki bezpośrednio na urządzenie. Muzykę prześlemy także przez połączenie USB-C. Dzięki systemowi remasteringu DSD, utwory z każdego źródła będą brzmiały wyjątkowo pełnie i szczegółowo, zaś funkcja DSEE Ultimate, pozwoli zoptymalizować brzmienie plików w stratnych formatach tak, by przywrócić im detale i zakres dynamiczny.

Walkmany wyróżniają się również wygodą obsługi. Dzięki dotykowym wyświetlaczom HD o przekątnej 5 cali, znalezienie interesujących nas utworów lub opcji to kwestia kilku przesunięć palcem. Model NW-WM1ZM2 ma 256 GB wbudowanej pamięci, a NW-WM1AM2 – 128 GB; obydwa obsługują także karty microSD. Jedno ładowanie urządzeń przekłada się na nawet 40 godzin słuchania muzyki w wysokiej rozdzielczości FLAC 96 kHz.

Odtwarzacze NW-WM1ZM2 i NW-WM1AM2 będą dostępne od kwietnia 2022 r – na razie nie wiemy, w jakiej cenie. Fani Sony będą mieli również niepowtarzalną okazję, by dowiedzieć się więcej o nowych modelach Walkman i ich powstawaniu. Do 17 lutego, każdy użytkownik będzie mógł zadać pytanie o interesujący go aspekt urządzenia na Twitterze, z użyciem hasztagów #Sony #Walkman #AskEngineers. Inżynierowie Sony z Tokio odpowiedzą na wybrane pytania w wiadomości wideo.