HTC VIVE startuje z promocją na zestawy VR

HTC VIVE przygotowało super promocję dla miłośników VR-u na serię VIVE Pro, Cosmos, Flow oraz na akcesoria VIVE. Zestaw VIVE Pro Eye Full Kit jest teraz tańszy nawet o 700 PLN, zestawy VIVE Pro Full Kit, VIVE Cosmos Elite Full Kit, VIVE Cosmos Full Kit, jak i same gogle VIVE Cosmos Elite HMD i VIVE Pro HMD są tańsze o 460 PLN, natomiast cena VIVE Flow została obniżona o 230 PLN. Promocja jest dostępna u wybranych partnerów handlowych oraz na stronie vive.com.

Zestaw VIVE Pro Eye Full Kit oferuje precyzyjne śledzenie ruchu gałek ocznych, oraz obraz i dźwięk na profesjonalnym poziomie. Komplet zawiera gogle, dwa kontrolery i dwie stacje bazowe. Całość w cenie promocyjnej 4999 PLN. Zestaw VIVE Pro Full Kit zawierający gogle, dwa kontrolery i dwie stacje bazowe oferowany jest w cenie promocyjnej 4339 PLN. Zaś same gogle VIVE Pro HMD są do kupienia w cenie promocyjnej 2089 PLN. Zestaw VIVE Cosmos Elite Full Kit zawiera gogle, dwa kontrolery i dwie stacje bazowe, całość w cenie promocyjnej 3339 PLN. Same gogle VIVE Cosmos Elite HMD, to cena promocyjna 1889 PLN. Pełny zestaw VIVE Cosmos Full Kit zawiera gogle oraz dwa kontrolery jest do nabycia w cenie promocyjnej 2339 PLN.

W oficjalnym sklepie internetowym HTC VIVE znajdziemy też specjalną cenę na opaskę VIVE Deluxe Audio Strap, która wynosi około 359 PLN przy zakupie bezpośrednio na stronie vive.com.

Promocje obowiązują od 22 sierpnia do 4 września 2022r. i są dostępne na stronach vive.com i u wybranych partnerów: Morele.net, x-kom.pl, MediaExpert.pl i kom-it.pl.