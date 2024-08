Creative zaprezentował najnowszy zestaw głośnikowy z serii PEBBLE – Creative Pebble SE. Zestawy z tej serii zdobyły uznanie, co zainspirowało firmę do kontynuowania i udoskonalania linii produktów. Pierwszy model z serii PEBBLE pojawił się pięć lat temu i dzięki dźwiękowi, designowi oraz atrakcyjnej cenie, szybko zyskał status legendy wśród zestawów głośnikowych. Teraz nadszedł czas na subtelne zmiany, które idą z duchem czasu, jednocześnie nie obniżając jakości dźwięku oferowanej przez tę linię.

W najnowszej wersji głośników Pebble wprowadzono kilka ulepszeń względem poprzedniego modelu. Wysłużony wtyk USB-A został zastąpiony nowoczesnym USB-C, a także dodano konfigurowalne podświetlenie RGB, które ma na celu podkreślenie estetyki głośników i ich otoczenia. Creative Pebble SE to zestaw głośników 2.0 wyposażony w pełnozakresowe, 2-calowe przetworniki z membranami miedziano-mylarowymi oraz pasywnymi radiatorami z tyłu, które wzbogacają niskie tony. Nowy model zachowuje konstrukcję, w której przetworniki są pochylone pod kątem 45° względem słuchacza, tak jak we wszystkich poprzednich wersjach głośników z serii PEBBLE. W Creative Pebble SE zastosowano specjalnie dostrojone przetworniki.

Podłączenie głośników do źródła dźwięku jest proste i odbywa się w trzech krokach. Wystarczy podłączyć kabel USB-C do dostępnego portu USB w celu zasilania, a następnie kabel AUX do urządzenia audio.

Głośnik Creative Pebble SE, mierzący zaledwie 116,86 mm wysokości, idealnie wpasuje się na każde biurko, bez zajmowania dużej ilości miejsca. Ponadto, głośniki wyposażono w wygodne pokrętło do regulacji głośności, co ułatwia szybkie sterowanie. Pomimo kompaktowych rozmiarów, głośniki te oferują moc akustyczną na poziomie 4,4 W RMS oraz szczytową moc do 8,8 W.

Creative Pebble SE kosztują 129 PLN i można je zamówić na stronie Creative.com a w najbliższym czasie w polskich sklepach. Więcej informacji można znaleźć na stronie Creative.com/PebbleSE