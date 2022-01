TEST: JBL Flip 6

Prawie każdy z nas miał kiedyś (lub ciągle ma) przenośny głośnik Bluetooth od JBL. Producent zdobył spore doświadczenie w tworzeniu przenośnych urządzeń, które świetnie brzmią i potrafią znieść wiele terenowych niespodzianek. Wśród nich szczególną popularnością cieszy się seria Flip. Niedawno miałem okazję spędzić kilka dni w towarzystwie przedstawiciela jej szóstej generacji – sprawdźmy, czy zachował on unikatowy charakter swoich poprzedników.

Wystarczy wziąć Flip 6 do ręki, by przekonać się, że został on zaprojektowany z myślą o przygodach. Jego cylindryczna forma okazała się solidna, a gumowane pokrycie i duże „zderzaki” z boku zabezpieczają sprzęt przed upuszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Jedynym wrażliwszym na zarysowania punktem jest duże logo JBL, zdobiące obudowę, ale spokojnie: drobne ryski nie zepsują dobrego wrażenia, jakie robi głośnik.

Co najważniejsze, sprzęt jest wodo- i pyłoodporny w stopniu IP67, co oznacza, że przetrwa kąpiel w basenie i wyprawy na plażę. Chociaż na te ostatnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, w międzyczasie wrzuciłem głośnik do wanny; po jego wyłowieniu, sprzęt grał tak samo wesoło co przedtem.

Flip 6 został wyposażony w przyciski sterowania, umieszczone w górnej części głośnika: za ich pomocą wstrzymamy i wznowimy odtwarzanie, przeskoczymy do kolejnego utworu, ustawimy głośność i włączymy funkcję PartyBoost. Ta ostatnia pozwala bezprzewodowo połączyć urządzenie z kompatybilnymi produktami JBL, tworząc rozbudowany system muzyczny. Każdy przycisk ma inny kształt, dzięki czemu głośnik da się obsługiwać za pomocą samego dotyku. Z tyłu znajdziemy dodatkowo guzik parowania i włącznik, jak również miejsce na przywiązanie smyczy.

Flip 6 łączy się ze źródłem dźwięku za pomocą Bluetooth 5.1; jednocześnie możemy sparować z nim dwa urządzenia. Połączenie było stabilne i pozbawione zakłóceń – w trakcie odtwarzania mogłem spokojnie przejść z głośnikiem do innego pomieszczenia, a muzyka nie zacinała się, ani nie cichła. Do dyspozycji otrzymujemy także aplikację mobilną JBL Portable; za jej pomocą możemy sterować pracą głośnika, ale nie tylko. Apka zawiera prosty equalizer, pozwalający dostosować poziom basów, średnicy i tonów wysokich do naszych preferencji, jak również skonfigurować system PartyBoost i stworzyć parę stereo z innym egzemplarzem.

NATURA DŹWIĘKU

Największe zmiany w stosunku do poprzedniej generacji znajdziemy w środku. Dużemu wooferowi w kształcie toru wyścigowego tym razem towarzyszy dedykowany przetwornik wysokotonowy; boczne ścianki zajmują typowe dla linii Flip, „pulsujące” membrany pasywne, dodatkowo pogłębiające brzmienie. Dzięki temu dźwięk wydawał się ostry i precyzyjny.

Głośniki JBL słyną z mocnych, dynamicznych basów, a Flip 6 nie jest wyjątkiem od tej reguły: odtwarzane na nim hip-hopowe utwory, cechowały się potężną prezencją i siłą, nie tracąc przy tym swojego wyrazu. Na tętniącym tle niskich tonów, mogłem cieszyć się klarowną średnicą i sopranami. Tony tworzyły płynną, miłą dla ucha całość, zbalansowaną i jednocześnie różnorodną.

Szybka zmiana gatunku na post-rock pozwoliła mi sprawdzić, jak urządzenie radzi sobie z reprodukcją utworów o dużej „przestrzeni” muzycznej. Tutaj sporo zależy od ustawienia głośnika – gdy leży on poziomo, scena dźwiękowa wydaje się szersza i bardziej przestronna. Po ustawieniu Flip 6 pionowo, dźwięk pozostał barwny i dynamiczny, acz nie aż tak szeroki jak w drugiej pozycji.

JBL szacuje, że jedno ładowanie sprzętu to około 12 godzin słuchania muzyki, i rzeczywiście, jest to zgodne z prawdą – wyładowanie Flip 6 podczas jednej sesji słuchania graniczyło z niemożliwością. Samo uzupełnianie baterii również nie powinno stanowić problemu: głośnik został wyposażony w port USB-C. Ten ostatni otrzymał zresztą ciekawą funkcję dodatkową, chroniącą sprzęt podczas ładowania – jeśli podczas ładowania na złączu znajdzie się chociaż odrobina wilgoci, urządzenie wyemituje głośny sygnał dźwiękowy.

Do lata jeszcze dużo czasu, ale JBL Flip 6 fajnie jest mieć ze sobą nie tylko podczas wakacyjnych wypraw. Ten funkcjonalny, wytrzymały głośnik Bluetooth, spodoba się wszystkim miłośnikom plenerowych imprez.

