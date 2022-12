RØDE wprowadza następną generację VideoMicro

Firma RØDE wprowadziła do sprzedaży nową generację mikrofonu kierunkowego VideoMicro do montażu na aparacie. Jako pierwszy mikrofon na świecie zapewnił on tak profesjonalną jakość dźwięku w tak kompaktowej obudowie, stając się ikoną dla amatorskich twórców treści i profesjonalnych filmowców.

VideoMicro II ma wszystko, co sprawiło, że oryginał odniósł taki sukces, i wprowadza kilka nowych funkcji zwiększających wydajność, na nowo definiując złoty standard ultrakompaktowego dźwięku w aparacie.

VideoMicro II sprawia, że ​​nagrywanie profesjonalnego dźwięku bezpośrednio z aparatu lub smartfona jest niezwykle proste. Mikrofon pojemnościowy typu shotgun, z superkardioidalną charakterystyką koncentruje się na tym, na co jest skierowany, przy jednoczesnym zmniejszeniu szumów tła.

Korpus został całkowicie przeprojektowany, wykorzystując rewolucyjną technologię rur pierścieniowych RØDE, zapewniającą przejrzystość i naturalny, pełny dźwięk. Przeprojektowano również obwody, oferując zwiększoną czułość i niższy poziom szumów własnych. VideoMicro II zapewnia niespotykaną dotąd jakość dźwięku w tak kompaktowej obudowie, ale jest równie prosty w użyciu jak oryginał.

Bez baterii wymaganych do działania i bez skomplikowanych elementów sterujących, jest to idealny mikrofon dla twórców, którzy chcą natychmiast podnieść jakość dźwięku swojego aparatu lub smartfona bez zamieszania.

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy nowych funkcji VideoMicro II jest elegancki, czerwony uchwyt do zawieszenia. Uchwyt izolacyjny HELIX to w rzeczywistości wysoce innowacyjny system mocowania antywstrząsowego opracowany wewnętrznie w firmie RØDE specjalnie dla VideoMicro II.

Wyposażony w przełomową konstrukcję, fachowo wykonaną zgodnie z dokładną specyfikacją mikrofonu, rozwiązuje wiele problemów, z którymi borykają się inne mocowania, gdy są używane z kompaktowymi, lekkimi mikrofonami. Uformowany z jednego kawałka zaawansowanego tworzywa termoplastycznego Hytrel, w pełni izoluje kapsułę od wibracji powstających w wyniku uderzeń i ogólnego użytkowania, które mogą powodować dudnienie i inne artefakty dźwiękowe w nagraniu. Został zaprojektowany z myślą o dokładnym rozmiarze i wadze mikrofonu, zapewniając optymalną stabilizację i wydajność akustyczną, a jednocześnie jest bardzo niskoprofilowy. Ma również poręczne gniazda do zarządzania kablami i standardowe mocowania do stopki aparatu, a także gwint 3/8 cala do montażu na wysięgniku i innych akcesoriach.

VideoMicro II jest również wyposażony w piankę i futerko chroniące przed szumem wiatru, dzięki czemu nadaje się do nagrywania w różnych środowiskach, w pomieszczeniach lub na zewnątrz. W zestawie znajduje się również kabel TRS do TRS 3,5 mm do podłączenia do aparatów i kabel TRS do TRRS 3,5 mm do podłączenia do smartfonów.

VideoMicro II jest już dostępny na całym świecie w cenie 79 USD.