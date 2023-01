TEST: Razer Kraken Kitty V2 Pro

Szukając słuchawek gamingowych, w większości przypadków priorytetem dla kupującego jest relacja między jakością a ceną oraz kompatybilność z różnymi platformami. Ale są też tacy, którzy przywiązują wagę do innych czynników.

Design, estetyka i czynnik wyjątkowości są równie ważne dla tych, którzy chcą się wyróżnić i wyrazić swoją osobowość. Zwłaszcza, jeśli używają swojego sprzętu poza domem lub w trakcie streamingów.

Kraken Kitty V2 Pro to słuchawki dla ekstrawertyków, którzy chcą pokazać swój wyrazisty wizerunek. Zestaw z „uszami” nie jest niczym nowym w ofercie Razera. Pierwsze słuchawki z kocimi uszami pojawiły się w ramach linii Quartz (produkty w kolorze różowym) w 2018 roku. Odniosły sukces i od tego czasu uszasta wersja jest częścią stałego portfolio marki.

Wersja Kraken Kitty V2 Pro jako pierwsza zawiera trzy zestawy uszu, które można wymienić w dowolnym momencie. Oprócz kocich uszu Razer dodał uszy królika (dłuższe) i uszy niedźwiedzia (małe i okrągłe).

Testowany model jest oczywiście różowy, ale istnieje również czarny dla tych, którzy preferują mniej odważne kolory. Uszy są podświetlane i są częścią systemu Chroma RGB firmy Razer, który obejmuje 16,8 miliona kolorów i różne efekty. Słuchawki mają szczególnie atrakcyjną funkcję dla streamerów, którą jest synchronizacja i interaktywność efektów ze streamingiem i odpowiednim czatem.

Czy zestaw słuchawkowy jest coś faktycznie wart poza czynnikiem rozrywkowym? Oprócz trzech par uszu i systemu zatrzasków na pałąku, jest zasadniczo taki sam jak Kraken V2 Pro. Nie jest bezprzewodowy, działa wyłącznie przez połączenie USB-A, będąc kompatybilnym z PC, konsolami PlayStation i Nintendo Switch (podłączonym do stacji dokującej). Ale to na PC ten zestaw słuchawkowy naprawdę „świeci” dzięki szerokiemu zakresowi regulacji, które można wprowadzić za pomocą Razer Synapse.

Jakość dźwięku jest świetna dzięki 50-milimetrowym przetwornikom TriForce Titanium, takim samym jakich Razer używa w swoich słuchawkach premium. Dźwięk jest zrównoważony i wyraźny, nawet gdy ustawimy głośność na maksimum (a jest ona naprawdę wysoka). Mikrofon można odczepić i ma przyzwoity przetwornik, z funkcją usuwania szumów tła na różnych poziomach.

Kraken Kitty V2 Pro to słuchawki dla ekstrawertyków, którzy chcą pokazać swój wyrazisty wizerunek

Poduszki są duże, pasują do każdego ucha i są miękkie. Są to słuchawki, które zwiększą komfort podczas długich sesji, nawet dla osób noszących okulary. W dotyku materiały dają poczucie jakości. Konstrukcja wykonana jest z metalu, podobnie jak boczne ścianki słuchawek. Pozostała część obudowy jest plastikowa. Pod tym względem to typowa mieszanka materiałów Razera.

Pozostawiając na boku kwestię „uszu”, chcę podkreślić, że jest to dobry zestaw słuchawkowy do gier pod względem dźwięku, komfortu i materiałów. W porównaniu z innymi alternatywami na rynku nie ma połączenia bezprzewodowego ani złącza 3,5 mm, czyli dwóch cech, które czyniłyby go kompatybilnym z innymi urządzeniami.

Jeśli chodzi o resztę, Kraken Kitty V2 Pro wyróżnia się na tle innych wyjątkową funkcjonalnością. Czy to drobiazg? Pewnie tak, ale zabawny, uroczy i dobrze zrealizowany. Dostępny jest nawet tryb cosplay dla tych, którzy chcą używać efektów świetlnych podczas tego typu wydarzeń. Jest on aktywowany po podłączeniu słuchawek do źródła zasilania, takiego jak powerbank.

Można znaleźć kilka imitacji (słabszej jakości) tych słuchawek, ale nie da się ukryć, że różnica leży nie tylko w zdjęciowych materiałach reklamowych Razera, które pewnie nie tylko u mnie powodują myśli, przez które pójdę do piekła. Razer Kraken Kitty V2 Pro to po prostu najlepsze słuchawki tego typu na rynku. Czy są warte swojej ceny? Nie. Ale jeśli chcesz je mieć w tym oryginalnym wydaniu… kasa, misiu, kasa!

Specyfikacja