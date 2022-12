Jaką ładowarkę indukcyjną kupić? Jak w ogóle działa ładowarka indukcyjna? Na co zwrócić uwagę, wybierając ładowarkę indukcyjną? Na pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Zastanawiasz się, czy kupić ładowarkę indukcyjną do swojego telefonu? W pierwszej kolejności sprawdź, czy Twoje urządzenie jest w ogóle przystosowane do ładowania indukcyjnego. Jeśli tak, możesz rozpocząć swoje poszukiwania odpowiedniego urządzenia. Wybierając optymalne rozwiązanie, należy zwrócić szczególną uwagę na parametry interesujących nas produktów. Jakie właściwości ładowarki indukcyjnej są ważne? Podpowiadamy w dzisiejszym wpisie. Zanim jednak przejdziemy do tematu, sprawdźmy, jak w ogóle działają ładowarki indukcyjne.

Jak działają standardowe ładowarki indukcyjne?

Bez względu na to, czy interesuje Cię ładowarka indukcyjna do smartwatcha, czy do telefonu, tego rodzaju urządzenia działają właściwie tak samo. Po pierwsze ładowarka indukcyjna służy do – jak sama nazwa wskazuje – indukcyjnego ładowania. Przez cewkę nadawczą zamontowaną w ładowarce przepływa prąd, który następnie wytwarza odpowiednie pole elektromagnetyczne. Kolejny krok do indukowanie przez pole elektromagnetyczne napięcia w odbiorczej cewce, która z kolei zainstalowana jest w smartfonie.

Ładowanie bezprzewodowe daje ogólnie możliwość ładowania telefonu bezprzewodowo. Warto jednak wiedzieć, że taki sposób ładowania nie jest w 100% bezprzewodowy, gdyż ładowarkę indukcyjną trzeba podłączyć do gniazdka. Smartfon natomiast kładzie się na specjalnej płytce.

Ładowanie indukcyjne telefonu

Jeśli interesują Cię ładowarki indukcyjna do smartfona, zanim zaczniesz swoje poszukiwania, sprawdź, czy Twój smartfon ma możliwość indukcyjnego ładowania. Takie informacje znajdziesz między innymi na stronie producenta. Warto jednak wiedzieć, że brak tej opcji nie oznacza, że nie możesz korzystać z ładowarek indukcyjnych. Dziś na rynku dostępne są specjalne nakładki, które pozwalają na bezprzewodowe ładowanie.

Na co zwrócić uwagę, wybierając ładowarkę do ładowania indukcyjnego?

Kupując ładowarki indukcyjne, należy zwrócić uwagę na kilka parametrów. Do najważniejszych aspektów zalicza się materiał, z którego urządzenie zostało wykonane. Warto wybierać te ładowarki indukcyjne, które wyprodukowano z solidnych i przede wszystkim wytrzymałych materiałów. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że ostatecznie inwestujesz w rozwiązanie trwałe, które będzie Ci służyć latami. Dodatkowo polecamy decydować się na takie ładowarki indukcyjne, które mają antypoślizgową powierzchnię. Dlaczego? Chociażby dlatego, że bez tej właściwości nawet lekkie szturchnięcie ładowarki może spowodować, że telefon się z niej zsunie i przestanie się ładować.

Kolejny parametr, na który warto zwrócić uwagę, obejmuje rozmiar powierzchni aktywnej. Pamiętaj, że nie jest ona równa powierzchni całego produktu. Im większą powierzchnię aktywną ma ładowarka, tym większą wygodę zagwarantuje, szczególnie jeśli Twój smartfon jest duży.

Wpływ na tempo ładowania się telefonu ma oczywiście natężenie ładowania. To kolejny aspekt, który jest ważny i na który trzeba zwrócić uwagę, wybierając ładowarkę indukcyjną. Popularne urządzenia wyróżniają się natężeniem wynoszącym 9V. Większość takich ładowarek ma dodatkowo funkcję szybkiego ładowania. Wartości te dobierz do własnych potrzeb.

Kształt ładowarki czy design to kwestie, które dobiera się indywidualnie do własnych oczekiwań. Na rynku możesz znaleźć ładowarki okrągłe czy prostokątne. Z reguły są to rozwiązania, na które kładzie się telefon i tym samym utrudnione jest jednoczesne korzystanie z urządzenia. Na szczęście coraz więcej producentów oferuje swoim klientom ładowarki indukcyjne nieleżące na płasko i tym samym pozwalające na to, aby położyć telefon pod pewnym kątem.

Poza standardowymi ładowarkami indukcyjnymi dostępne są również bardziej zaawansowane rozwiązania, wyposażone w dodatkowe opcje. Jeśli chodzi o inne funkcje, ładowarki indukcyjne mogą mieć wbudowaną diodę, której zadaniem jest informowanie o rozpoczęciu czy zakończeniu ładowania bezprzewodowego oraz wyświetlacz LED, czy LCD. Niektóre marki proponują również ładowarki z zegarem lub budzikiem. To świetna opcja dla tych osób, które ładują swoje smartfony nocą i z reguły kładą go do ładowania tuż koło łóżka.

Wielu użytkowników sprzętu Apple korzysta z tego, że mogą naładować bezprzewodowo telefon iPhone. Takie ładowanie telefonu jest jednak dostępne również dla osób korzystających ze smartfonów innych firm, przy czym najczęściej trzeba osobno dokupić ładowarkę bezprzewodową. Na szczęście dzięki powyższym wskazówkom nie powinieneś z tym mieć żadnego problemu, zwłaszcza że wspomniana w tekście ładowarka bezprzewodowa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zanim jednak zacznie się ładować telefon w taki sposób, warto zajrzeć do dołączonej instrukcji i postępować zgodnie z zaleceniami producenta ładowarki.