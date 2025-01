Roborock rewolucjonizuje inteligentne sprzątanie domu – premiera modelu Saros Z70

Roborock prezentuje najnowsze rozwiązania do sprzątania domu. Podczas targów CES odwiedzający mogą poznać m.in. nowe produkty z flagowej serii Saros, w tym innowacyjny model Roborock Saros Z70, który łączy najnowocześniejsze technologie z praktycznymi rozwiązaniami.

Po debiucie Roborock Saros 10R w Chinach we wrześniu 2024, flagowa seria rozszerza się o dwa nowe modele: Roborock Saros 10 oraz Roborock Saros Z70, które trafią do sprzedaży w 2025 r. Seria ta łączy funkcje wspierane przez AI z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, zapewniając użytkownikom maksymalną efektywność.

Roborock Saros 10R, wyznacza nowy standard w technologii sprzątania, dzięki nowej generacji systemu StarSight Autonomous System 2.0. Zamiast tradycyjnego modułu laserowego czujnika odległości (LDS) system wykorzystuje pierwszą w branży technologię podwójnego światła 3D Time-Of-Flight (ToF) oraz kamerę RGB wspomaganą przez AI. To połączenie umożliwia precyzyjne mapowanie przestrzeni i skuteczne unikanie przeszkód.

Roborock Saros 10 to pierwszy model z system nawigacji RetractSense, który usprawnia działanie LDS, umożliwiając modułowi nawigacji chowanie się i poruszanie pod meblami o niewielkim prześwicie, jednocześnie zachowując szeroki kąt widzenia (100 stopni). Smukła konstrukcja o wysokości zaledwie 7,98 cm umożliwia sprzątanie trudno dostępnych miejsc. Dodatkowo, ten model został wyposażony m.in. w ulepszony moduł mopujący VibraRise 4.0, co czyni go niezawodnym urządzeniem do codziennych porządków.

Ostatni model z serii Saros, Roborock Saros Z70, jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem w portfolio. Odkurzacz został wyposażony w pięcioosiowe ramię robotyczne OmniGrip, które umożliwia podnoszenie i sprzątanie drobnych przedmiotów, takich jak skarpetki, ręczniki czy sandały o wadze poniżej 300 g. Premiera urządzenia planowana jest na pierwszą połowę 2025 r.

Oprócz robotów sprzątających Roborock rozszerza swoją ofertę o nową serię odkurzaczy ręcznych, przystosowanych do pracy na mokro i sucho. Urządzenia z serii F25 wyposażono w technologię 180° FlatReach Deep Cleaning, która pozwala na skuteczne usuwanie brudu i plam spod niskich mebli. Dzięki specjalnej rolce, urządzenia zapobiegają plątaniu włosów i powstawaniu smug.

Rozszerzając ofertę inteligentnych rozwiązań do sprzątania domu, w portfolio firmy pojawiła się także nowa seria pralko-suszarek. Do modelu Roborock Zeo Lite, ogłoszonego na targach IFA 2024, dołączają Roborock Zeo One oraz Roborock Zeo Mini. Wszystkie modele wykorzystują technologię suszenia Zeo-cycle, która wykorzystuje naturalne zdolności zeolitu (2) do wchłaniania pary wodnej, co umożliwia suszenie nawet delikatnych tkanin w temperaturze około 50°C.