Bethesda zapowiada The Elder Scrolls VI

Wczorajszy show Bethesdy na E3 pełen był zapowiedzi związanych z tak znanymi uniwersami jak Doom czy Fallout. Najwięcej emocji wzbudziło jednak króciutkie ogłoszenie wyemitowane na sam koniec konferencji. Po wielu latach oczekiwania wiemy na pewno: powstaje kolejna część sagi The Elder Scrolls.

W trwającym ledwie 36 sekund trailerze zaprezentowane zostało dość niewiele informacji dotyczących samej gry. Nie poznaliśmy nawet prowincji Tamriel, w której będzie osadzona fabuła, chociaż górsko-morski krajobraz pozwala zawęzić wybór do Wysokiej Skały i Hammerfell. Zwiastun nie wskazuje także na to, jak będzie wyglądała rozgrywka w nowym The Elder Scrolls. Gra jest dopiero w początkowych stadiach produkcji i raczej nie ukaże się ani w tym, ani w przyszłym roku. Wiadomo jednak, że oznacza ona koniec portów i reedycji piątej części cyklu zatytułowanej Skyrim, której pojawianie się na coraz to nowych konsolach stało się obiektem żartów wśród graczy. Ostatnią platformą, na jaką przeniesiony został TES V jest zresztą… Amazon Alexa. To nie żart: co prawda podczas konferencji Bethesda przedstawiła Skyrim for Alexa jako dowcip, umiejętność o tej nazwie naprawdę trafiła do portfolio wirtualnej asystentki i umożliwia rozegranie krótkiej przygody typu „wybierz własną opowieść”.

Bethesda zaprezentowała także więcej informacji na temat Fallouta 76 – tytuł będzie przeznaczony wyłącznie do gry w trybie online i łączył elementy RPG akcji z survivalem. Podstawą rozgrywki będzie współpraca graczy w drużynie, która razem będzie dbała o rozwój bazy, wyprawiała się na szczególnie zajadłe potwory i odkrywała sekrety postapokaliptycznego świata. A będzie co odkrywać – mapa Fallouta 76 ma być cztery razy większa od tej udostępnionej w czwórce. Premiera gry nastąpi już 14 listopada 2018.

Spośród innych ważnych premier zaprezentowanych do tej pory na tegorocznym E3 warto wymienić Kingdom Hearts 3, nowe gry z uniwersum Gears of War, Just Cause 4 oraz Halo Infinite. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zwiastuny polskich produkcji. CD Projekt RED zaprezentował efektowny, oszałamiająco kolorowy trailer Cyberpunk 2077, gry opartej na popularnym systemie papierowego RPG. To pierwsze od wielu lat potwierdzone informacje na temat tego tytułu, na które wiele osób czekało z niecierpliwością. Z kolei Techland pokazał zwiastun Dying Light 2, o którym opowiedział nie kto inny, a sam Chris Avellone, scenarzysta Neverwinter Nights 2 i Planescape: Torment. Jego obecność wskazuje na to, że nowa część może być bardziej nastawiona na poznawanie fabuły niż pierwsza gra i dodatek The Following.