Geralt z Rivii teleportuje się do Destiny 2

Bungie ogłosiło najnowszą współpracę z CD PROJEKT RED, której efekty zobaczycie w Destiny 2 wraz z premierą Sezonu Życzenia 28 listopada. Strażniczki i Strażnicy mogą się wystylizować na pogromców potworów dzięki nowym przedmiotom kosmetycznym inspirowanym Geraltem z Rivii. W ramach crossovera pojawią się: zdobienie pancerza, obudowa Ducha, statek, Wróbel, emotka oraz cios kończący.

24 listopada zaczyna się największa w tym roku wyprzedaż w sklepie Bungie. Dostępne będą w ograniczonej ilości m.in. Nagrody Bungie, które zostały wcześniej wycofane. Wszystkie osoby, które skorzystają z wyprzedaży, otrzymają bezpłatnie do każdego zakupu w tym okresie emblemat „Darkstar”. W czasie wyprzedaży koszt wysyłki wszystkich zamówień będzie stały i wyniesie 7 EUR do Unii Europejskiej. Wyprzedaż w sklepie Bungie kończy się 2 grudnia o 5:59 naszego czasu. Dodatkowo nowy emblemat „Studnia życzeń” będzie również dostępny przy zakupach dokonanych 24 listopada lub później podczas Sezonu Życzenia. Dla tych, którzy chcą ulepszyć swój katalog Destiny 2, Upadek Światła oraz inne pakiety zawartości są do 28 listopada dostępne nawet 67% taniej na PlayStation, Xboxa oraz Steam.

Gracze mogą czekać na Sezon Życzenia, ostatni sezon przed premierą Ostatecznego kształtu, w którym Strażniczki i Strażnicy zmierzą się ze Świadkiem w epickim zakończeniu sagi o Świetle i Ciemności.