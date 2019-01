Android Q na pierwszych grafikach

W sieci pojawiły się pierwsze zrzuty ekranu prezentujące wczesne prace nad tegoroczną wersją Androida, czyli nienazwanego jeszcze Q. Prezentują one rozwinięty tryb nocny, który ma nie tylko przyciemniać elementy interfejsu telefonu, ale także aplikacje.

Serwis XDA Developers donosi, że zrzuty ekranu pochodzą z wczesnej wersji deweloperskiej Androida Q, której pod względem zaawansowania daleko jest do udostępnianego niektórym użytkownikom Developer Preview. Największą zmianą w porównaniu z ubiegłoroczną odsłoną jest widoczny na obrazkach tryb nocny. Ten z 9.0 Pie obejmował tylko niektóre elementy interfejsu – Android Q ma go rozwinąć i wprowadzić ogólnosystemową zmianę kolorów. Oznacza to, że po wyborze trybu nocnego nawet aplikacje nie posiadające tej opcji mają być wyświetlane z białym tekstem na ciemnym tle. Tryb nocny nie tylko ułatwia korzystanie z telefonu w ciemnych pomieszczeniach, ale także oszczędza baterię, co może przydać się wielu użytkownikom.

Ponadto Android Q ma rozwijać zapoczątkowane w obecnej wersji zaawansowane opcje prywatności. W ustawieniach telefonu będzie można podejrzeć, która aplikacja ma dostęp do konkretnych danych, oraz zmienić zakres udzielanych pozwoleń. Ciekawą opcją będzie na przykład przyznanie apce pozwoleń jedynie w momencie, kiedy jest ona otwarta – po zamknięciu okna nie będzie mogła z nich korzystać. W Androidzie Q znalazło się także miejsce dla nowego instalatora aplikacji w formie okienka pop-up oraz nowych ustawień blokowania ekranu. Więcej o Androidzie Q dowiemy się za kilka miesięcy, kiedy na telefony trafi wspomniana już wersja Developer Preview.