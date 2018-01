Polacy zainteresowani smartfonem Samsung Galaxy A8

Do polskich dystrybutorów trafił długo wyczekiwany smartfon Samsung Galaxy A8. Jest to model, który cieszy się równie dużą popularnością co flagowiec, Galaxy S8. Zainteresowanie jest tak duże, że przedsprzedaż może zakończyć się jeszcze przed premierą! Co może zaoferować ten telefon swojemu przyszłemu potencjalnemu właścicielowi?

Budzi zainteresowanie – to nie słowa rzucane na wiatr

„Zauważyliśmy wzmożoną aktywność użytkowników w naszym sklepie, którzy odwiedzają podstronę nt. Samsunga Galaxy A8 Model ten w przedsprzedaży budzi bardzo duże zainteresowanie, porównywalne z topowymi modelami smartfonów Huawei, LG, Sony. Ilość składanych zamówień, jest na tyle duża, że jeśli nadal będzie utrzymywać się na takim samym poziomie, zakończymy przedsprzedaż jeszcze przed premierą. Może nie kluczowy, ale z pewnością mający spory wkład w liczbę zamówień jest fakt, że do smartfona Samsung Galaxy A8 dołączamy kartę pamięci micro SD o pojemności 128 GB.” – powiedział Dawid Grochowski – Product Manager działu Foto/Telekom w sklepie Redcoon.pl oferującego sprzęt komputerowy AGD i RTV.

Stylistyka, która budzi podziw

Samsung Galaxy A8 to przede wszystkim bardzo atrakcyjny wizualnie smartfon. Gładkie i zaokrąglone krawędzie sprawiają, że telefon wygląda bardzo atrakcyjnie. Dzięki ergonomicznemu kształtowi obsługa jedną ręką nie będzie żadnym wyzwaniem. W oczy rzuca się także wyświetlacz infinity, który sprawia wrażenie, jakby Galaxy A8 był pozbawiony jakichkolwiek ramek. Samsung pomyślał o tym, że każdy człowiek ma swój gust, dlatego też przygotował trzy stylowe warianty kolorystyczne. Dzięki temu każdy będzie mógł wybrać model, który go interesuje.

Warto zatrzymać się na chwilę przy wyświetlaczu. Budzi on podziw wszystkich, którzy chociaż przez chwilę mogą sprawdzić możliwości tego smartfona. Ekran wyświetla obraz w formacie 18.5:9. Jest to wyświetlacz o przekątnej 5,6-cala Full HD+ Super Amoled. Oznacza to, że rozdzielczość wynosi 1080×2220 pikseli. Nie moglibyśmy zapomnieć także o tym, że Samsung Galaxy A8 został zaprojektowany tak, aby zmieścić większy ekran na węższym urządzeniu. Takim sposobem otrzymujemy wyświetlacz o przekątnej 5,6-cala, który zmieścił się w niewiele większej obudowie od tej znanej z Galaxy A5, dla przypomnienia model ten posiadał ekran o przekątnej 5,2-cali.

Parametry, których może pozazdrościć niejeden flagowiec

Samsung Galaxy A8 został wyposażony w procesor S.LSI Lassen (Exynos 7885) Octa Core (2.2 GHz Dual + 1.6 GHz Hexa). Wspiera go 4 GB pamięci RAM. Producent zdecydował się na umieszczenie wewnątrz obudowy 32 GB pamięci, którą możemy rozszerzyć nawet do 256 GB za pomocą slotu na kartę micro SD. Co ciekawe, zamawiając ten smartfon online za pośrednictwem sklepu Redcoon.pl możemy zdobyć także bardzo wydajną kartę pamięci Samsung EVO Plus o pojemności 128 GB.

Będąc przy specyfikacji technicznej nie sposób nie wspomnieć o bardzo dobrych aparatach. Przedni posiada matrycę 16 MP FF (F1.9) + 8 MP (F1.9), natomiast tylny wyposażono w matrycę 16 MP PDAF (F1.7). W praktyce może to oznaczać tylko jedno – świetnej jakości fotki oraz filmy. Warta uwagi jest także bateria o pojemności 3500 mAh, która powinna zapewnić nam długi czas rozrywki z telefonem. Wspiera ona funkcję szybkiego ładowania a do transmisji danych bądź też wzmocnienia mocy naszej baterii używa portu USB typu C. Model ten jest odporny na wodę i pył według norm IP68.

Intuicyjne oprogramowanie

Przede wszystkim Samsung Galaxy A8 wyposażony jest w najnowsze oprogramowanie Android dostarczane przez producenta. Oznacza to cykliczne aktualizacje, a więc i wzmocnienie bezpieczeństwa naszych danych. Warto pamiętać o ciekawej funkcji, którą Galaxy A8 może się pochwalić. Smartfon zapamiętuje miejsca, w których łączyliśmy się z siecią Wi-Fi. Następnym razem automatycznie włączy WiFi i połączy nas z daną siecią oraz wyłączy połączenie Wi-Fi, gdy znajdziemy się poza jej zasięgiem. Dzięki temu możemy oszczędzić zużycie baterii.

Model ten posiada wiele nowinek technicznych, których nie znaliśmy w innych smartfonach bądź były dostępne tylko dla flagowców. Galaxy A8 posiada funkcję rozpoznawania twarzy, a więc do naszego smartfonu nie powinien mieć dostępu nawet znajomy. Jest także skaner linii papilarnych, oraz tak zwany bezpieczny katalog. Co to oznacza? Tworzy on w pamięci urządzenia wydzieloną przestrzeń do przechowywania poufnych danych oraz sprawia, że są one dostępne tylko dla właściciela. Teraz mamy pewność, że wszystkie poufne, wrażliwe dane nie trafią w niepowołane ręce.