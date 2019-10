Red Dead Redemption 2 na pecetach w listopadzie

Jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów 2018 roku został początkowo wydany jedynie na PS4 i Xboxa One. Już na niecały miesiąc trafi on na trzecią spośród największych platform gamingowych, czyli pecety.

Oficjalna data premiery pecetowej wersji gry to 5 listopada. Red Dead Redemption 2 otrzyma zestaw nowych misji, broni i kryjówek, a także darmowy dostęp do trybu multiplayer gry, czyli Red Dead Online, wraz ze wszystkimi opublikowanymi do tej pory dodatkami.

W RDR2 zagramy za pośrednictwem wielu różnych kanałów dystrybucji. Uruchomiona niedawno usługa Rockstar Game Launcher pozwoli na zakup tytułu w przedsprzedaży pomiędzy 9 a 22 października. Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z tej oferty, otrzymają możliwość dodatkowego pobrania dwóch innych gier Rockstar za darmo. Wśród objętych promocją tytułów znalazły się takie klasyki, jak Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Bully: Scholarship Edition, L.A. Noire: The Complete Edition i Max Payne 3: The Complete Edition. Warto zauważyć, że samo ściągnięcie i zainstalowanie launchera pozwala w chwili obecnej otrzymać darmową kopię Grand Theft Auto: San Andreas.

Gra będzie dostępna również za pośrednictwem innych cyfrowych dystrybutorów. Kupimy ją na przykład w Epic Games Store, Green Man Gaming i Humble Store; na wersję na Steama będziemy musieli poczekać do grudnia. Tytuł pojawi się także w usłudze Google Stadia jako jedna z gier startowych.