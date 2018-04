Nowy Gmail już niedługo

To oficjalne – desktopowy Gmail otrzyma nowy wygląd i funkcjonalności. Zmiany zostaną wprowadzone w ciągu kilku następnych tygodni, ale już dziś Google postanowiło pokazać, jak będzie prezentowała się odświeżona poczta i czego nowego możemy się spodziewać.

Większość zmian zaproponowanych przez Google będzie upodobniało przeglądarkowego Gmaila do wersji mobilnej. Użytkownicy otrzymają dostęp do paska zadań usytuowanego z prawej strony ekranu, w którym znajdzie się kalendarz, przypomnienia i listy zadań. Ze wszystkich aplikacji można korzystać podczas odpowiadania na maile. Dzięki temu osoby, które korzystają z Kalendarza Google będą mogły na bieżąco sprawdzać swoją dostępność. Główna poczta Google dostanie również funkcje znane z aplikacji Inbox by Google: funkcję inteligentnej, automatycznej odpowiedzi w języku angielskim oraz możliwość czasowego zawieszenia wiadomości aż do momentu, w którym będziemy mogli na nią odpowiedzieć. Trafi do niej również grupowanie maili według tematyki, zamiast w kartach.

Gmail otrzyma również trzy skórki do wyboru: domyślną, komfortową oraz kompaktową. Ten ostatni wygląd przeznaczony jest dla osób, którym podoba się obecny design portalu i nie chcą go zmieniać. Zmiany podkreślają nowy charakter Gmaila, który teraz ma stawiać na produktywność i multitasking. Poczta ma być bliżej związana z Asystentem Google i w większym stopniu wykorzystywać sztuczną inteligencję. Nowego Gmaila zobaczymy najprawdopodobniej już w maju.