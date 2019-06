Dynamiczne maile Gmail stają się standardem

Pierwsze informacje na temat dynamicznych wiadomości email poznaliśmy w marcu, kiedy to Google rozpoczęło ich testy beta. Teraz zostały one oficjalnie zakończone, a nowa funkcja trafi do wszystkich użytkowników.

Dynamiczne maile trafiły do klienta Gmail kilka miesięcy temu, kiedy Google zaprezentowało nowy sposób wysyłania i odbierania wiadomości mailowych. Dotyczy on przede wszystkim powiadomień wysyłanych przez inne programy z pakietu G Suite, na przykład Kalendarza czy Dysku Google. Aby wejść w interakcję z wiadomością, zamiast klikać na dołączone linki i przechodzić na zewnętrzne strony internetowe, wystarczy zrobić to z poziomu samego maila. Wśród nowych opcji znalazła się możliwość odpowiadania na komentarze dodane do plików na Dysku Google, odpowiadania na zaproszenia jednym kliknięciem, wypełniania kwestionariuszy czy przeglądania katalogów plików.

Początkowo dynamiczne maile znajdowały się jedynie w fazie otwartych testów beta, ale teraz Google chce je oficjalnie wprowadzić dla wszystkich użytkowników – oznacza to, że od 2 lipca staną się one domyślnym sposobem korzystania z Gmaila. Podobnie jak w becie, na początek dostępne będą one tylko w wersji desktopowej, a do aplikacji mobilnych zostaną one dodane nieco później. Użytkownicy prywatni otrzymają możliwość wyłączenia nowych funkcji w dowolnej chwili i powrócenia do starego wyglądu skrzynki; na kontach służbowych o ich uruchomieniu lub wyłączeniu będzie natomiast decydował administrator.