Google prezentuje nowe narzędzia do obrony prywatności

Jak już nieraz wspominaliśmy na naszych łamach, dane osobowe to jedna z najcenniejszych walut w obecnym świecie, dlatego tak ważna jest ich ochrona. Google uczciło rozpoczynający się właśnie międzynarodowy Miesiąc Cyberbezpieczeństwa ogłoszeniem nowych narzędzi ułatwiających zarządzanie swoją obecnością w sieci.

Funkcje trafiły do Asystenta Google, Map, YouTube i kont Google. Ten pierwszy otrzymał teraz możliwość natychmiastowego usuwania wszystkich zalogowanych aktywności z konta Google – wystarczy poprosić go o skasowanie nagrań z danego okresu. Asystent będzie mógł również wyjaśnić użytkownikom, w jaki sposób chronione są zebrane dane. Opcja ta zostanie uruchomiona jeszcze w tym tygodniu w języku angielskim, ale na jej dodanie do polskiego Asystenta będziemy musieli poczekać do przyszłego miesiąca. Ponadto Mapy Google otrzymają tryb incognito, a YouTube – możliwość ustawienia automatycznego czyszczenia danych z konta.

Google opracowało także nowe narzędzie do menedżera haseł – będzie ono ostrzegało przed wykorzystaniem takich samych kombinacji do różnych usług. Password Checkup wskaże nam również, które hasła padły ofiarą ataku hakerskiego i należy je niezwłocznie zmienić. Do tej pory program był dostępny w postaci rozszerzenia do przeglądarki Chrome, ale teraz zostanie zintegrowany prosto z kontem Google. Wszystkie hasła będą oczywiście haszowane i kodowane przed zapisaniem na serwerach – w końcu Password Checkup ma bronić przed atakami, a nie je umożliwiać.