Świąteczny przewodnik prezentowy 2023

No dobrze, może nie tylko technologii. W końcu nie jedynie ona sprawia nam radość, gdy jest znajdowana pod choinką. Nie wiesz, o co poprosić Mikołaja? A może to ty potrzebujesz inspiracji, jakie dobra doczesne mogą sprawić komuś przyjemność? „T3” tradycyjnie stoi na straży świąt, by odbyły się w zgodzie ze swoim charakterem.

1 | LENOVO YOGA 7i

Yoga 7i to konwertowalne urządzenie do intensywnej, wymagającej dużej mocy pracy, które można zabrać ze sobą wszędzie – dla ludzi kreatywnych, freelancerów, profesjonalistów, którzy oprócz najwyższej możliwej wydajności cenią design, mobilność i zrównoważony rozwój. Jego cechy to wyświetlacz OLED najwyższej klasy, wydajny procesor Intel Core 13. generacji i piękny design z zawiasem 360 stopni.

Od 3 699 PLN, www.lenovo.com

2 | TP-LINK DECO X95

Uzbrojony w technologię Wi-Fi 6, domowy system Wi-Fi Deco Mesh został zaprojektowany, aby zwiększyć pokrycie, szybkość i całkowitą pojemność sieci. Korzystaj z najnowszego systemu Mesh i ciesz się siecią przyszłości, która ładuje się szybciej i pozwala na więcej połączeń. Wszystkie trzy pasma Wi-Fi współpracują ze sobą, aby uwolnić łączną prędkość sieci do nawet 7 800 Mb/s dla maksymalnie 200 urządzeń.

2 639 PLN, www.tp-link.com.pl

3 | LENOVO LEGION GO

Wszechstronna, przenośna konsola do gier z potężnym, 8-rdzeniowym procesorem AMD Ryzen Z1 Extreme. Zabierz ją ze sobą wszędzie i ciesz się grą w podróży, w najbardziej komfortowych warunkach. Dzięki swoim funkcjom Legion Go spełnia wszelkie potrzeby graczy, oferując niezrównaną elastyczność rozwoju gamingowej pasji. Aplikacja Legion Space to twoje centrum gier z czołowych platform, zebrane w jednym miejscu. Bezproblemowo przechodź z usługi Xbox Game Pass do Steam, Epic Games Store, Battle.net i innych. Ciesz się grami w chmurze, transmituj z komputera Legion lub korzystaj z gier tworzonych na system Android. Konsola Lenovo Legion Go to urządzenie wszechstronne. Oprócz mobilnej konsoli spełnia również rolę przenośnego laptopa. Wyposażona jest w system Windows 11, co umożliwia korzystanie z niej jak z komputera. Możesz grać, wykonywać proste czynności w pracy, oglądać filmy, bądź surfować po internecie. Sprawdzi się idealnie w podróży, gdzie unikniesz zabierania ze sobą dodatkowego sprzętu. Obsłużysz ją łatwo dotykowym ekranem, wbudowanym trackpadem, bądź jednym z kontrolerów z funkcją myszy. Konsolę wyposażono w imponujący dotykowy ekran o przekątnej aż 8,8 cala, rozdzielczości 2560×1600 px, jasności 500 nitów i stuprocentowym pokryciu palety barw DCI‑P3. Możesz dynamicznie zmieniać oferowaną rozdzielczość WQXGA, od 1600p do 800p lub dostosować częstotliwość odświeżania między szybkim 144 Hz a energooszczędnym 60 Hz. Wybierz idealne dla siebie parametry i zanurz się w rozgrywce.

Od 3 799 PLN, www.lenovo.com

4 | BELKIN SOUNDFORM MOTION

Słuchawki true wireless, które zapewniają dźwięk wysokiej jakości i funkcje zwiększające wygodę użytkowania. Każda ze słuchawek została wyposażona w dwa mikrofony, dzięki którym funkcjonuje aktywna redukcja szumów. Moduł Bluetooth gwarantuje stabilną i pozbawioną opóźnień łączność bezprzewodową. Przydatną ściągawką są rozpisane we wnętrzu etui gesty, dzięki którym możesz za pomocą dotyku sterować słuchawkami.

299 PLN, www.belkin.com

5 | DYSON SUPERSONIC

Nowoczesna i intuicyjna suszarka do włosów. Gwarantuje szybkie suszenie, bez użycia nadmiernie wysokiej temperatury. Urządzenie generuje kontrolowany strumień powietrza o dużej prędkości i wykorzystuje efekt Coandy, czyli powietrze opływa wokół pasm włosów, a nie uderza w nie. W zestawie znajduje się pięć końcówek, które pozwolą na stylizację gładkiej fryzury, delikatnych loków czy eleganckich fal.

1 879 PLN, www.dyson.pl

6 | SONOS MOVE 2

Move 2 to przenośny głośnik, który w nowej generacji został odmieniony zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Efektem jest elegancki design oraz nowe oprogramowanie gwarantujące akustykę nowej generacji, zapewniającą lepszy odbiór dźwięku stereo oraz głęboki bas bez względu na to, czy muzyka wybrzmiewa w salonie czy też na pikniku w parku. Move 2 wyposażono w całkowicie odnowioną architekturę akustyczną, w tym podwójne głośniki wysokotonowe, które zapewniają realistyczny dźwięk stereo i wyraźne wokale, co pozwala poczuć emocjonalny ładunek występu na żywo. Precyzyjnie dostrojony głośnik niskotonowy zapewnia głęboki, dynamiczny bas, nawet podczas słuchania muzyki na zewnątrz. Move 2 obsługuje zarówno funkcje Bluetooth jak i Wi-Fi, które zapewniają większą elastyczność obsługi urządzeń. Możliwe jest przesyłanie strumieniowe przez Bluetooth do pary głośników stereo Move 2 lub płynne łączenie głośników, gdy są podłączone przez Wi-Fi z resztą urządzeń w systemie Sonos. Move 2 oferuje do 24 godzin pracy na baterii. To dwukrotnie dłuższy czas odtwarzania niż w przypadku jego poprzednika. Głośnik wyposażono w port USB-C, który może ładować telefon lub elektronikę w podróży, co czyni go idealnym towarzyszem weekendowych wycieczek samochodowych lub spotkań na świeżym powietrzu. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i klasie ochrony IP56, Move 2 jest odporny na przypadkowe upadki, zachlapania, deszcz, brud i słońce. Dzięki automatycznemu dostrajaniu Trueplay, Move 2 nieustannie optymalizuje dźwięk do otoczenia, dzięki czemu zawsze gwarantuje najlepsze wrażenia słuchowe.

2 399 PLN, www.sonos.com

7 | LENOVO IDEACENTRE AIO 3i

Komputer all-in-one z 27-calowym ekranem w kompaktowej obudowie zaprojektowany z myślą o dużym obciążeniu. Procesory Intel Core 12. generacji zapewniają niezbędną wydajność, a głośniki Harman Kardon dźwięk wypełniający całe pomieszczenie.

Od 3 799 PLN, www.lenovo.com

8 | LENOVO TAB P11 2. GENERACJI

Oglądaj ulubione filmy na tablecie z wyświetlaczem 2K o przekątnej 11,5 cala. Poznaj płynny dźwięk, tworzony przez system czterech głośników, wzmocniony przez Dolby Atmos, i korzystaj z pióra Lenovo Precision Pen 2 do pisania, malowania czy szkicowania.

Od 1 399 PLN, www.lenovo.com

9 | INSTANT DUO CRISP ULTIMATE LID AIR FRYER

Wszystkie funkcje frytownicy powietrznej i multicookera w jednym: frytownica (air fryer), grill, mini piekarnik, piec do pieczenia, szybkowar, wolnowar, parowar, patelnia do smażenia, sous vide, suszarka (dehydrator) i inne.

1 470 PLN, www.sklep.instant-pot.pl

10 | DYSON AIRWRAP

Suszenie, wygładzanie i modelowanie włosów jednym urządzeniem, do którego można dobrać zestaw ulubionych końcówek do stylizacji. Do wyboru mamy końcówkę do wstępnego suszenia, szczotki do kręcenia różnej wielkości loków, robienia fal, a także do wygładzania lub nadawania włosom objętości. Wszystkie elementy można przechowywać w eleganckim pudełku w modnym kolorze. Airwrap napędzany jest silnikiem Dyson V9 z 13 łopatkami, który obraca się z prędkością do 110 000 obrotów na minutę, generując ciśnienie 3,2 kPa. Wartości te pozwalają wytworzyć efekt Coandy. Airwrap formuje wir powietrza wokół szczotki, która delikatnie przyciąga włosy, tworząc imponujące i co ważne trwałe loki i fale. Ważna zaletą urządzenia jest wykorzystanie powietrza o temperaturze, która nie zagraża kondycji włosów. Jest to możliwe dzięki miernikom badającym temperaturę ponad 40 razy na sekundę. Mamy zatem pewność, że jej wartość nigdy nie przekroczy 150 stopni, co zapobiega niszczeniu włosów.

2 599 PLN, www.dyson.pl

11 | SOREL ONA RMX GLACY WP

Stylowe buty od marki SOREL mają trwałą i wodoodporną konstrukcję, dzięki czemu gwarantują komfort wędrówki w każdych warunkach pogodowych. Niezależnie od tego, czy przebywasz w zaśnieżonych górach, czy przemierzasz miejskie szlaki, ten but zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność na różnych powierzchniach. ONA RMX GLACY WP ma elegancki i wyrafinowany design, który łączy modę i funkcjonalność. Dzięki ponadczasowej sylwetce i najwyższej jakości materiałom ten model doskonale komponuje się z różnymi strojami, dzięki czemu jest uniwersalnym wyborem na każdą okazję.

659,99 PLN, www.sorelfootwear.pl

12 | INSTA360 FLOW

Zmień swój smartfon w narzędzie do tworzenia treści dzięki gimbalowi z technologią AI. Gimbal składa się do niewielkich rozmiarów. 3-osiowa stabilizacja gimbala niweluje drgania materiału filmowego. Flow utrzyma obiekty w kadrze z zachowaniem ponadprzeciętnej ostrości w każdych warunkach.

799 PLN, www.insta360.com

13 | COLUMBIA TRAIL COMMUTE GLOVE

Trail Commute Glove to impregnowane, zimowe rękawice od marki Columbia. Wykorzystano w nich technologię Omni-Heat Infinity, która dzięki termorefleksyjnej podszewce odbija ciepło wytworzone przez ciało i wykorzystuje je do ogrzania cię. 3-Point Precurve oznacza wygięcie rękawicy w 3 miejscach. To rozwiązanie pozwala uzyskać wyjątkowy chwyt, sprawność manualną i dopasowanie. Rękawice wykonano przy użyciu technologii Omni-Shield, która impregnuje tkaninę, chroniąc ją przed wnikaniem wody oraz zabrudzeń. Columbia Trail Commute Glove wyposażone są w kompatybilne z ekranami dotykowymi końcówki palców. Dzięki temu można odebrać telefon bez konieczności zdejmowania rękawic. Dostępne w wersji damskiej i męskiej.

189,99 PLN, www.columbiasportswear.pl