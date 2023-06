RECENZJA: Killer Frequency

Sytuacja prezentera radiowego, Forresta Nasha, jest coraz gorsza. Niegdyś DJ popularnej stacji radiowej w dużym mieście, przyciągającej miliony słuchaczy podczas każdego programu, teraz mieszkaniec Gallows Creek, małego miasteczka, w którym każdej nocy tylko garstka mieszkańców słucha jego talk-show na nocnej zmianie. W Killer Frequency bohater odbiera niezwykły telefon, dowiadując się, że lokalny szeryf został zamordowany, a wszystkie rozmowy będą tymczasowo kierowane do niego.

To ciekawe założenie. Wiedząc, że na wolności grasuje morderca – w zasadzie potencjalny seryjny morderca – masz nadzieję, że nikt nie zadzwoni do ciebie ze szczegółami makabrycznych morderstw, które odkrył. To, co dzieje się zamiast tego, jest w rzeczywistości znacznie gorsze: w ciągu nocy odbierasz wezwania ludzi w niebezpieczeństwie. Gdy tajemniczy morderca ich ściga, twoim zadaniem jest pomóc im i poprowadzić w bezpieczne miejsce. Zrób to dobrze, a zostaniesz bohaterem. Popełnij błąd, a możesz poczuć się, jakbyś sprowadził na nich śmierć.

Są zatem emocje. Co więcej, musisz także prowadzić swój program radiowy między wszystkimi wezwaniami. Oznacza to wybieranie kawałków i ogłaszanie ich słuchaczom, puszczanie reklam i zajmowanie się innymi telefonami. Na szczęście Killer Frequency nie przytłacza cię wszystkimi rzeczami, którymi musisz zarządzać. W końcu to nie jest symulator stacji radiowej (choć przydałby się taki!). Oprócz niektórych odpowiedzi opcji dialogowych, które są ograniczone w czasie, jest to gra, która porusza się w twoim tempie.

Wezwania o pomoc od mieszkańców są główną atrakcją Killer Frequency. Każde z nich w zasadzie przedstawia zagadkę, którą trzeba rozwiązać, jeśli chce się zapobiec morderstwu. Czasami wystarczy znaleźć dokument w budynku rozgłośni i przekazać informacje rozmówcy. Jednak w niektórych przypadkach potrzeba znacznie więcej. Próba ustalenia, kogo zabójca zamierza wybrać jako ofiarę spośród wielu możliwości, zmusi cię z kolei do przeczytania wielu wycinków i poskładania ich w całość.

Równie ważna jest narracja. Fajnie jest odkrywać ciekawostki o Forreście i jego asystentce Peggy. Szybko można polubić też niektórych dzwoniących. Elementy humorystyczne dobrze balansują te pełniejsze grozy. Nawet jeśli nie lubisz horrorów, istnieje duża szansa, że polubisz Killer Frequency, jeśli cenisz sobie dobrą historię i rozwiązywanie zagadek.

Dzięki rozgałęzionym ścieżkom dialogowym i różnym zakończeniom do odkrycia możesz pokusić się o wielokrotne granie w tytuł. Będziesz jednak musiał znosić wiele takich samych sytuacji i działań, co będzie bez wątpienia nużące. Mimo to z pewnością jest tu co najmniej jedna porywająca rozgrywka, w której warto spróbować uratować wszystkich mieszkańców małego miasteczka Gallow’s Creek, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie.

Można śmiało powiedzieć, że Killer Frequency zaskoczyło mnie. Tak naprawdę nie wiem, czego się po nim spodziewałem, ale wciągnęło mnie od samego początku i sprawiło, że chciałem grać dalej. Wielowarstwowa historia i szukanie rozwiązań w nietypowych sytuacjach, w których znaleźli się rozmówcy, to świetna zabawa. Ci, którzy lubią narracyjne przygody i wciągające łamigłówki, powinni sięgnąć po ten tytuł.