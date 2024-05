Słuchawki Baseus Eli Sport 1 – najwyższy komfort i bezpieczeństwo podczas treningu

Nowość w ofercie marki Baseus – Eli Sport 1 – to słuchawki typu open-ear, wykorzystujące przewodnictwo powietrzne, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się świetnym dźwiękiem, jednocześnie mając możliwość słyszenia, co dzieje się wokół niego. To, w połączeniu z wodoodpornością i ergonomicznymi zaczepami na ucho (gwarantującymi stabilność oraz komfort), czyni z nich doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą słuchać muzyki, podcastów czy audiobooków w ruchu, np. na spacerze, treningu na siłowni lub podczas biegania.

Słuchawki Baseus Eli Sport 1 wyposażono w 16,2-milimetrowe przetworniki, generujące dźwięk o niesamowitej głębi i klarowności, z wyraźnym, pulsującym basem (wspomaganym przez technologię Baseus Bass Enhancement). Szerokie pasmo przenoszenia – od 20 Hz do 20 kHz – gwarantuje idealnie zbalansowane brzmienie, niezależnie od rodzaju odtwarzanej muzyki.

Dźwięk ten trafia idealnie do ucha użytkownika z wykorzystaniem przewodnictwa powietrznego, a słuchawki pozostają stabilne dzięki elastycznym zaczepom na ucho. Model Eli Sport 1 to rozwiązanie typu TWS (true wireless) – jednak w zestawie z urządzeniem użytkownik znajdzie również specjalną opaskę, którą może połączyć obie słuchawki, tak by wygodnie zawiesić je na szyi, na przykład podczas przerwy w treningu.

Nowość doskonale nadaje się do wszelkich aktywności na świeżym powietrzu czy siłowni – otwarta konstrukcja sprawia, że znacznie lepiej możemy słyszeć w niej dźwięki otoczenia.

Słuchawki obsługują standard Bluetooth w wersji 5.3 – co gwarantuje sprawne parowanie z różnymi urządzeniami i stabilne połączenie na dystansie do 10 m. Co istotne, model Eli Sport 1 obsługuje technologię Multipoint, można go zatem sparować jednocześnie z dwoma urządzeniami (np. laptopem i smartfonem) i wygodnie przełączać się pomiędzy różnymi źródłami dźwięku.

Na obu słuchawkach znajdziemy panele dotykowe, pozwalające łatwo sterować odtwarzaniem dźwięku – wszelkie dodatkowe funkcje i ustawienia możemy zmieniać i aktywować z poziomu aplikacji mobilnej (do wyboru mamy w niej m.in. 12 ustawień EQ).

Wbudowane baterie pozwalają słuchać muzyki przez 7,5h bez przerw – a akumulator wbudowany do etui ładującego pozwala wydłużyć ten czas do 30 godzin. Jeśli tuż przed treningiem okaże się, że słuchawki są rozładowane, przyda się funkcja Baseus Rapid Charge – dzięki niej 10 minut ładowania dostarczy energii na 2 godziny pracy. Słuchawki dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych – czarnej, białej oraz biało-zielonej.

Cenę słuchawek ustalono na 429 PLN – jednak aktualnie są one dostępne w sklepie Euro.com.pl w promocyjnej cenie 329 PLN (aby skorzystać z oferty, należy podać kod promocyjny „baseusfans”).