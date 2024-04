TEST: Roborock S8 MaxV Ultra

I oto jest. Roborock S8 MaxV Ultra to nowa propozycja mocno rozpychającej się na rynku marki produkującej roboty sprzątające, wyposażona w zaawansowaną technologię czyszczenia. A ponieważ jest to urządzenie flagowe, na tym nie poprzestaje.

Robot wygląda ekskluzywnie, z błyszczącą pokrywą na górze, która zakrywa filtr HEPA i pojemnik na nieczystości. Wykorzystuje kamerę AI ze światłem do wykrywania przeszkód w zaciemnionym pomieszczeniu, a także LiDAR do mapowania i nawigacji. Na spodzie znajdują się dwie pozbawione włosia rolki szczotki do zbierania kurzu, wysuwana szczotka boczna FlexiArm i mop soniczny VibraRise, który współpracuje z małą obrotową podkładką mopa do czyszczenia wzdłuż listew przypodłogowych. Jest to najbardziej rozbudowany i zaawansowany zestaw narzędzi do czyszczenia, jaki kiedykolwiek wcześniej znalazł się w tego typu urządzeniu.

S8 MaxV Ultra współpracuje z najnowszym RockDock Ultra. Jest to stacja samoopróżniająca, wyposażona w zbiorniki z czystą wodą o pojemności 4 l i na brudną o pojemności 3,5 l. Obydwa są łatwo dostępne od góry robota.

Worek na kurz o pojemności 2,5 l jest ukryty za zdejmowanym panelem przednim. Obok niego znajduje się zbiornik na detergent, który możemy napełnić płynem do podłóg, jeśli mamy takie życzenie. Dolna część stacji przeznaczona jest do czyszczenia i suszenia nakładki mopującej.

Podczas pierwszego przejazdu robot mapuje i uczy się naszej przestrzeni życiowej. Dzięki temu może później na stworzonej mapie wydzielić konkretne pomieszczenia (np. sypialnię czy jadalnię). S8 MaxV Ultra jest co prawda w stanie samemu pokusić się o sklasyfikowanie tych pomieszczeń, ale bez lekkiej korekty z naszej strony raczej się nie obejdzie. W naszym teście chociażby robot rozpoznał łazienkę jako kuchnię, co by potem miało spory wpływ na dobór programu czyszczenia w trybie SmartPlan.

Na stworzonej mapie możesz również ustawiać wirtualne bariery i strefy zamknięte. Możesz także dostosować ustawienia rodzaju podłogi i rozmieszczenia mebli. Robot może przechowywać aż cztery mapy i automatycznie rozpoznaje, której z nich użyć.

Aplikacja Roborock zapewnia precyzyjną kontrolę nad preferencjami czyszczenia, w tym siłą ssania, poziomem wilgotności mopa i kolejnością czyszczenia. Możesz dostosować te ustawienia do każdego pomieszczenia, zapewniając bardziej intensywne czyszczenie w brudnych obszarach. Aby to ułatwić, Roborock opracował nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji, zwane SmartPlan i DirtTec. Pozwalają one robotowi dostosować ustawienia czyszczenia do poziomu zabrudzeń i plam, jakie widzi podczas sprzątania (tu przydaje się wspomniana wcześniej kamera).

Ustawienia obejmują opcje czyszczenia wzdłuż podłogi, ponownego wycierania zabrudzonych miejsc i obsługi dywanów na różne sposoby. Robot może je ominąć, podnieść nakładkę mopującą, aby zapobiec zawilgoceniu, a nawet je wytrzeć jeśli mamy dywan przeznaczony np. na taras. Stacja dokująca umożliwia także regulację temperatury wody, czasu suszenia i częstotliwości mycia mopa.

S8 MaxV Ultra integruje się z Asystentem Google, Alexą, a także jest wyposażony w opatentowanego asystenta głosowego Hello Rocky. Ten ostatni umożliwia sterowanie bez użycia rąk nawet bez jakichkolwiek inteligentnych głośników. Robot automatycznie odwraca się w stronę użytkownika, gdy zostanie wezwany. Ponadto jest to pierwsze urządzenie Roborock obsługujące technologię Matter, co ułatwia integrację z ekosystemem inteligentnego domu.

Roborock S8 MaxV Ultra może pochwalić się imponującą mocą ssania 10 000 Pa, co czyni go potężną maszyną do czyszczenia zarówno twardych podłóg, jak i dywanów. Doskonale usuwa brud, kurz i drobne cząstki, pozostawiając podłogi nieskazitelne czyste.

Roborock S8 MaxV Ultra może pochwalić się imponującą mocą ssania 10 000 Pa, co czyni go potężną maszyną do czyszczenia zarówno twardych podłóg, jak i dywanów.

Udoskonalona szczotka boczna FlexiArm zapewnia kompleksowe czyszczenie, precyzyjnie zamiatając listwy przypodłogowe. Dobrze radzi sobie również z docieraniem do narożników, ale w ciasnych szczelinach może pozostawić niewielki obszar niewyczyszczony.

W przypadku obszarów wyłożonych wykładziną robot jest szczególnie skuteczny. Ma dwa pozbawione włosia wałki zaprojektowane specjalnie do wychwytywania większej ilości brudu i zanieczyszczeń. Dzięki temu jest to doskonała opcja do odkurzania grubych dywanów. Co więcej, automatycznie zwiększa siłę ssania, aby mieć pewność, że dokładnie wyczyści dany materiał. Dzięki temu potrafi dotrzeć do włókien i wydobyć nawet najbardziej uporczywy brud.

Warto również wspomnieć, że S8 MaxV Ultra jest wyposażony w mop soniczny, który skutecznie szoruje podłogi. W zestawie znajduje się także innowacyjny obrotowy mop boczny, który czyści wzdłuż listew przypodłogowych i krawędzi.

Stacja dokująca czyści nakładkę mopującą przed, w trakcie (jeśli tak ustawimy w aplikacji) i po każdym użyciu, używając gorącej wody dla zachowania najwyższej higieny. Możesz także dostosować częstotliwość i tryb czyszczenia, zgodnie ze swoimi preferencjami. Co więcej, stacja dokująca automatycznie ponownie umyje mopa, jeśli wykryje na nim brud.

W praktyce wyniki czyszczenia S8 MaxV Ultra są naprawdę znakomite. Soniczny mop doskonale radzi sobie z codziennymi rozlanymi cieczami i bardziej uporczywymi zabrudzeniami, takimi jak zaschnięta kawa czy sosy. Dodatek detergentu znacznie zwiększa jego zdolność do usuwania plam (choć nie jest on niezbędny), osiągając imponujące rezultaty często już po jednym przejeździe. Obrotowy mop boczny uzupełnia mop główny, docierając do szczelin i wzdłuż krawędzi, pokrywając większą powierzchnię.

Roborock S8 MaxV Ultra wykorzystuje technologię LiDAR i kamerę AI RGB do nawigacji oraz zaawansowanego rozpoznawania przeszkód. Może bezproblemowo poruszać się po różnych pokojach i nie próbuje odkurzać kabli pozostawionych na podłodze. Podczas testów celowo rozrzuciłem różne przewody, buty i przedmioty imitujące zabawki po podłodze, aby podważyć jego możliwości wykrywania. Co ciekawe, S8 MaxV Ultra zidentyfikował i ominął każdą przeszkodę.

Roborock S8 MaxV Ultra utrzymuje rozsądny profil dźwiękowy, który nie ingeruje nadmiernie w codzienne życie poza ustawieniami z dużą mocą ssania, choć i ona nie jest szczególnie irytująca.

Żywotność baterii S8 MaxV Ultra jest doskonała – do 180 minut ciągłego czyszczenia na jednym ładowaniu przy niskich ustawieniach. Dzięki temu może sprzątać duże obszary bez konieczności ładowania w połowie sesji.

Wyróżniającą cechą robota jest funkcja mycia nakładki mopującej. Robi to dokładniej niż inne modele, co więcej wykorzystuje także gorącą wodę i gorące powietrze do suszenia. Pomaga to zapobiegać gromadzeniu się pleśni i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Jeśli jednak nasze poczucie higieny nie będzie nadal usatysfakcjonowane, zawsze możemy zdjąć materiał z nakładki i wrzucić go do pralki. Podobnie jak w każdym innym robicie, trzeba mieć również na uwadze, że część włosów owija się wokół wałków szczotki, zwłaszcza szczotki bocznej. Nie jest to wielka sprawa, ale oznacza, że co dwa tygodnie warto odwrócić robota do góry kołami i sprawdzić.

Roborock S8 MaxV Ultra oferuje najnowocześniejsze i bardzo przydatne funkcje, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących szczytowej technologii zrobotyzowanego odkurzania. Mocne ssanie, nawigacja oparta na sztucznej inteligencji i innowacyjna funkcja samooczyszczania zapewniają poziom precyzji i wygody czyszczenia nieporównywalny z konkurentami. Ta najnowocześniejsza technologia ma jednak swoją cenę.

Specyfikacja

CENA 5 999 PLN

5 999 PLN DOSTĘPNOŚĆ RTV Euro AGD, Media Expert

RTV Euro AGD, Media Expert MOC SSANIA 10 000 Pa

10 000 Pa MOC ZNAMIONOWA 60 W

60 W OBJĘTOŚĆ POJEMNIKA NA ŚMIECI 270 ml

270 ml POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA WODĘ 100 ml

100 ml POJEMNOŚĆ AKUMULATORA 5 200 mAh

5 200 mAh KOLOR czarny, biały

czarny, biały WYMIARY 350 x 353 x 103 mm (robot), 409 x 419 x 470 mm (stacja)