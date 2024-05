Dyson prezentuje nowość Dyson WashG1

Firma Dyson wprowadza na rynek nowy odkurzacz bezprzewodowy z funkcją aktywnego mycia. Usuwa suche i mokre zabrudzenia już za jednym przeciągnięciem.

Firma Dyson właśnie zaprezentowała swoje najnowsze urządzenie z funkcją aktywnego mycia podłóg, przeznaczone do higienicznego czyszczenia podłóg twardych o dużej powierzchni. Urządzenie Dyson WashG1, którego wydajność wynosi do 290 m2, dzięki osobnemu zbiornikowi na czystą wodę o pojemności 1 litra, łączy w sobie technologie zwilżania, zasysania i ekstrakcji, dzięki czemu usuwa i automatycznie oddziela od siebie mokre oraz suche zabrudzenia, zapewniając bardziej higieniczną obsługę.

Dwie wysokoobrotowe szczotki o niezależnym zasilaniu kręcą się w przeciwnych kierunkach, szybko i dokładnie usuwają uporczywe plamy, myjąc czystą wodą przez cały czas sprzątania. 26 punktów pulsacyjnych rozprowadzających po nich wodę, równomiernie nawilża je na całej szerokości, aby zapewnić równomierne mycie podłogi.

Obie szczotki są pokryte ultragęstą mikrofibrą zawierającą 64 800 włókien na cm2. Dzięki równomiernemu nawilżaniu wałków czystą wodą, urządzenie skutecznie usuwa mokre plamy, jednocześnie zbierając brud i trudne zabrudzenia gęsto rozmieszczonymi włóknami. Inżynierowie z firmy Dyson umieścili szczotki z przodu i z tyłu urządzenia, aby kontakt powierzchni myjącej z zabrudzoną podłogą trwał dłużej, a plamy były usuwane szybko i skutecznie.

Wyjątkowa technologia separacji zabrudzeń Dyson oddziela suche zanieczyszczenia od brudnej wody, umożliwiając higieniczne, bezdotykowe opróżnianie urządzenia. Dzięki unikalnej konstrukcji płytek umieszczonych tuż przy szczotkach nadmiar brudnej wody jest odsączany, a dodatkowe szczotki z nylonowym włosiem wewnątrz urządzenia usuwają brud i przenoszą go bezpośrednio do wysuwanego pojemnika.

Pojemnik jest wyposażony w siatkę o oczkach o średnicy 500 mikrometrów, która oddziela drobne zanieczyszczenia od większych. Pompa opróżniająca błyskawicznie odprowadza brudną wodę do specjalnego zbiornika o pojemności 0,8 litra, do którego nie trafiają duże zanieczyszczenia. Fakt, że brud i śmieci pozostają w głowicy, a zabrudzona woda gromadzona jest w osobnym zbiorniku, umożliwia higieniczne opróżnianie urządzenia.. Oba zbiorniki na wodę mają duże otwory, co ułatwia konserwację i czyszczenie.

Po umyciu podłogi urządzenie przechodzi automatyczny cykl samoczyszczenia, w którym obie szczotki oraz pozostałe podsystemy są dokładnie przepłukiwane czystą wodą, co zapewnia gotowość do następnego sprzątania.

Urządzenie Dyson WashG1 i zastosowana w nim 3-stopniowa kontrola nawilżenia wałka pozwala ustawić poziom nawodnienia odpowiednio do zadania i własnych preferencji: poziom 1, poziom 2 lub poziom 3.

W każdym trybie dostępne są też trzy dodatkowe ustawienia, dzięki czemu można dopasować sprzątanie do indywidualnych potrzeb. W trybie boost, uruchamianym osobnym przyciskiem, oba wałki są bardzo intensywnie zwilżane, co przydaje się, gdy trzeba usunąć uporczywy brud lub zaschnięte plamy.

Dyson WashG1 czyści dokładnie od krawędzi do krawędzi dzięki temu, że każda z dwóch wysokoobrotowych szczotek pokrytych mikrofibrą jest wyposażona we własny silnik.

Aby zapewnić odpowiednią zwrotność, inżynierowie z firmy Dyson zestroili ze sobą dwa silniki, które obracają się ze stałą prędkością dostosowaną do wybranego stopnia nawilżenia, co znacząco ułatwia manewrowanie urządzeniem podczas pracy. Specjalne kółka znane z odkurzacza Dyson Omni-Glide zwiększają stateczność i dają dodatkowe podparcie, a niska głowica czyszcząca umożliwia łatwe sprzątanie w trudniej dostępnych miejscach.

Odkurzacz bezprzewodowy z funkcją aktywnego mycia Dyson WashG1 będzie można nabyć w cenie 2 999 PLN w drugiej połowie roku w sklepach internetowych i stacjonarnych Dyson.