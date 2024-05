Piekło zamarzło – iOS i Android razem w jednym celu

Firmy Apple i Google podjęły w ramach grupy roboczej Detecting Unwanted Location Trackers współpracę ukierunkowaną na opracowanie branżowego standardu umożliwiającego informowanie użytkowników systemów iOS i Android o tym, że są nieświadomie śledzeni przy pomocy lokalizatora Bluetooth. Udostępniony standard ograniczy przypadki niewłaściwego użytkowania urządzeń, które powstały z myślą o łatwiejszym lokalizowaniu rzeczy osobistych. Dziś firma Apple udostępnia to rozwiązanie w systemie iOS 17.5, a Google wprowadza je do urządzeń z systemem Android 6.0 i nowszym.

Dzięki nowej funkcji użytkownicy będą otrzymywać na swoje urządzenia powiadomienie „[Przedmiot] porusza się razem z Tobą” w przypadku wykrycia, że nieznany lokalizator Bluetooth przemieszcza się z nimi przez pewien czas. Powiadomienia będą wysyłane bez względu na platformę, z którą sparowano urządzenie.

Jeśli użytkownik otrzyma na swoje urządzenie iOS takie powiadomienie, oznacza to, że wraz z nimi przemieszcza się AirTag, akcesorium korzystające z sieci Znajdź lub inny zgodny ze standardem branżowym lokalizator Bluetooth należące do innej osoby. Może się zdarzyć, że powiadomienie będzie dotyczyło lokalizatora, który jest dołączony do pożyczonego przez użytkownika przedmiotu. W pozostałych sytuacjach będzie można wyświetlić na iPhonie identyfikator lokalizatora, odtworzyć na lokalizatorze dźwięk ułatwiający jego znalezienie lub uzyskać instrukcje ułatwiające jego wyłączenie. Producenci znaczników opartych na technologii Bluetooth, w tym Chipolo, eufy, Jio, Motorola i Pebblebee, zobowiązali się do tego, że w przyszłości ich znaczniki będą zgodne z udostępnianym standardem.

AirTag oraz akcesoria innych firm korzystające z sieci Znajdź były od samego początku opracowywane z myślą o wiodących w branży mechanizmach ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Podjęta współpraca obejmuje różne ekosystemy i jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą wspieraną przez organizacje branżowe oferującą najlepsze praktyki i wytyczne dla producentów zamierzających wytwarzać zgodne ze standardem produkty. Firmy Apple i Google będą nadal pracować z organizacją Internet Engineering Task Force w ramach grupy roboczej Detecting Unwanted Location Trackers w celu rozwijania oficjalnego standardu branżowego dla tej technologii.