TEST: realme 12x 5G

Jeśli umieścisz realme 12x 5G i realme 12 obok siebie, różnice między nimi będą prawie nie do odróżnienia. Tańszy model ma główny aparat 50 Mp zamiast 108 MP. Oba smartfony z serii zawierają ten sam chipset MediaTek Dimensity i ekran. Czy w takim wypadku warto pozostać przy tańszym realme 12x 5G? A może warto dopłacić?

Sam projekt czerpał inspirację z bardziej premium realme 12 Pro+, co zapewnia wysoki stopień spójności w całej ofercie. realme 12x 5G nie ma skórzanego wykończenia, ale ma ten sam okrągły moduł aparatu przypominający zegarek i zamek błyskawiczny biegnący pośrodku. Zaokrąglona wyspa mieści dwa czujniki i osobne wycięcie na lampę błyskową LED. Czwarte wycięcie jest puste, ale pomaga zachować estetykę projektu. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego i wykończenie sprawia wrażenie solidnego.

Porty i przyciski w realme 12x 5G są standardem – z prawej strony znajduje się przycisk zasilania, który pełni również funkcję skanera linii papilarnych (jest dość responsywny), z drugiej głośności, a na dole port USB-C, gniazdo audio 3,5 mm i głośniki. Na górze dostępna jest tacka na kartę SIM (hybrydowa) oraz drugi zestaw głośników. realme zasługuje na uznanie za utrzymanie wagi 12X poniżej 180 gramów pomimo zastosowania baterii 5 000 mAh.

Przesuwając się na front, smartfon ma również wysoki, 6,72-calowy wyświetlacz Full HD+ (1080×2400 pikseli) LCD z odświeżaniem 120 Hz. Wyświetlacz ma duże wycięcie. Wrażenia wizualne są przyzwoite, jeśli jesteś w pomieszczeniu. W ostrym świetle widoczność może ulec pogorszeniu i jest to związane z wykorzystaniem panelu LCD. Jakość wyświetlacza jest jednak wystarczająca do czytania i oglądania krótkich filmów.

Jak wspomniałem, główny aparat to 50 Mp z czujnikiem 2 Mp. Smartfonowi brakuje ultraszerokokątnego obiektywu, podobnego do tego w realme 12 5G. Wydajność aparatu jest w najlepszym razie średnia. Obrazy w świetle dziennym są ostre, chociaż kolory często niespójne. W niektórych przypadkach mają wyraźny żółty odcień, a czasami można zauważyć także ciepły ton. Tryb portretowy opiera się na głównym aparacie i czujniku głębi 2 Mp, choć wyniki znów pozostają tylko poprawne. Aparat do selfie 8 Mp robi zdjęcia o jakości podobnej do aparatu głównego. Jednakże wykrywanie odcienia skóry może być niespójne, co czasami skutkuje rozjaśnieniem cery.

Na co dzień działanie telefonu jest w większości płynne, czasami podczas przełączania aplikacji można zauważyć przycięcia. Przewijanie jest również przyzwoite dzięki odświeżaniu 120 Hz. realme zasługuje na uznanie za oferowanie w tym segmencie Androida 14 i dwóch lat aktualizacji.

Najbardziej zaskoczyło mnie dodanie funkcji AirGesture w tym przedziale cenowym. Ta funkcja wymaga dostępu do kamery do selfie i wsparcia AI, aby umożliwić użytkownikom sterowanie smartfonem za pomocą prostych gestów. Jednak podczas mojego testu ta funkcja nie działała płynnie. Firma musi także skupić się na ograniczeniu liczby preinstalowanych aplikacji, aby zapewnić czystsze działanie oprogramowania.

Możesz za to liczyć na doskonałą wydajność baterii w realme 12x 5G. Akumulator o pojemności 5 000 mAh zapewnia całodzienne działanie. Kompatybilna ładowarka o mocy 45 W powinna zapewnić pełne naładowanie w około 50 minut.

W tym przedziale cenowym realme 12x 5G ma kilka świetnych funkcji, chociaż wydajność aparatu nie jest jego największą zaletą, telefon jest przyzwoitym wyborem do przeglądania mediów społecznościowych i oglądania filmów. Nawet jeśli jesteś czytelnikiem, wysoki wyświetlacz cię nie zawiedzie. Nie zapomnij, że dostępna jest również obsługa 5G. Jeśli aparaty nie są twoim największym priorytetem, realme 12x 5G będzie solidnym wyborem.

Specyfikacja

CENA 1 999 PLN

1 999 PLN WYŚWIETLACZ 6,72” IPS LCD 120 Hz 1080×2400 px

6,72” IPS LCD 120 Hz 1080×2400 px PROCESOR Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm)

Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) WYMIARY 165,6 x 76,1 x 7,7 mm

165,6 x 76,1 x 7,7 mm WAGA 188 g