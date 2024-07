RECENZJA: Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition

Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition to uczczenie gry Ubisoftu, która ponad 20 lat temu zagwarantowała nam fantastyczną przygodę – z biegiem lat zyskującą status kultowej. Ponowne wydanie pokazuje, jak dobrą grą był oryginał i jest to też doskonały pretekst, abyśmy dalej marzyli o Beyond Good & Evil 2, który również świętuje rocznicę… 16 lat od ogłoszenia.

Beyond Good & Evil zasłużyło na swoje miejsce w historii dzięki świetnemu scenariuszowi, oferującemu dojrzałą historię, z dobrymi zwrotami akcji i postaciami, które dały się łatwo pokochać. Fabuła przenosi nas do Hillys, położonego w Systemie 4. Naród zostaje wciągnięty w kosmiczną wojnę, podczas której zły DomZ porywa miejscową ludność, która powierza swoje bezpieczeństwo Alpha Section, wyspecjalizowanej instytucji ukrywającej mroczny sekret. W środku tego bałaganu stawiamy się w sytuacji Jade, młodej, niezależnej fotoreporterki, która wkrótce będzie musiała zabrać aparat, aby w pełni zaangażować się w ważnej sprawie.

Nie ma znaczenia, że ​​minęło 20 lat, pragnienie Michaela Ancela, twórcy Raymana, stworzenia głęboko kinowej, przygodowej gry akcji jest nadal widoczne, gdy tylko zaczyna się grać. Tytuł oferuje doświadczenie narracyjne, które wytrzymuje próbę czasu i chociaż „dziecięcy” ton jest wyraźny, połączenie nostalgicznej niewinności i dorosłego akcentu sprawiają, że ​​akcja nie traci tempa. Ale Beyond Good & Evil ma nie tylko dobrą historię, ale także rozgrywkę, która również z godnością wytrzymuje próbę czasu dzięki swojej różnorodności.

Poprawa sterowania, jaką wnosi ta edycja, czyni ją znacznie bardziej płynną, ale upływ lat jest i tak zauważalny i nieunikniony. Sekcje stealth bledną w porównaniu z propozycjami, które mamy dostępne obecnie, ale stanowią niezłe wyzwanie, a skuteczny projekt poziomów dobrze broni się we współczesnej rzeczywistości, będąc urozmaicanym wyścigami, wciągającymi mini-grami i łamigłówkami.

Virtuos, firma, która opracowała już porty i zaoferowała wsparcie dla szeregu innych gier, poprawiła wizualnie Beyond Good & Evil, osiągając rozdzielczość 4K, a w trybie wydajności 60 kl./s. Ten ostatni działa doskonale na konsolach obecnej generacji i rozwiązuje jedną z głównych wad technicznych, jakie miała oryginalna gra. Wyższa jest także jakość tekstur i modelowania postaci, które wyglądają bardziej kolorowo dzięki dobremu wykorzystaniu nowego, dynamicznego systemu oświetlenia. Ogólnie została tutaj wykonana uczciwa robota, nawet jeśli nie wzbudzi w nikim choćby cienia zachwytu.

Dodano także ulepszenia w zakresie wrażeń z gry, takie jak automatyczne zapisywanie czy możliwość pomijania przerywników filmowych. Pojawił się również tryb dla speedrunnerów. Zaoferowano do tego potężną galerię obrazów z grafikami koncepcyjnymi, filmami i komentarzami twórców, a także nowe przedmioty kosmetyczne do odblokowania w samej grze, bez mikrotransakcji.

Nowa misja, dzięki której można poznać przeszłość Jade, jest poprawna. Nie spodziewajcie się nowego wątku fabularnego ani niczego w tym stylu, więc poza pewną drobnostką nie ma co liczyć na nić połączenia z kontynuacją.

Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition ma bardzo podobną długość do oryginalnej gry, co powinno dać rozrywkę na jakieś 10-13 godzin. Remaster został bazowo wyceniony na 90 PLN, co jest uczciwą kwotą dla dawnych fanów, jak i osób, które chcą po raz pierwszy odkryć to uniwersum, zdając sobie sprawę z tego, czego nie może zmienić lekki tuning gry sprzed dwóch dekad.

Beyond Good & Evil pozostaje tytułem wyjątkowym, którego konstrukcję świata i atmosferę zwyczajnie warto poznać.