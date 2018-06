Asus prezentuje monitor do konsoli

Jeśli masz w domu next-genową konsolę, najprawdopodobniej podłączyłeś ją do telewizora w salonie. Asus postanowił puścić oko do osób, które chciałyby pograć również w sypialni i zaprezentował niewielki monitor przeznaczony dla PS4 Pro i Xboxa One X. Wśród nowych propozycji Asusa znajdzie się miła niespodzianka także dla pecetowców.

Asus 4K CG32UQ ma ekran o przekątnej 31,5 cala i formacie obrazu 16:9. Według producenta, czyni to z niego idealny sprzęt do grania w mniejszych pomieszczeniach, do których nie ma jak wstawić telewizora. Obsługuje on wideo w 4K i HDR 10, a także technologię Adaptive Sync, która odpowiada za minimalizację rwania i rozmywania się obrazu. Ponadto monitor wyposażony jest w podobne do znanej z produktów Republic of Gamers Aury RGB oświetlenie Halo Sync. Jego funkcją jest nie tylko fajny wygląd, ale także ograniczenie zmęczenia oczu podczas długich sesji przy konsoli. CG32UQ przeznaczony jest przede wszystkim dla posiadaczy PlayStation 4 Pro i Xboxa One X – wersji konsol wyposażonych w obsługę wideo w 4K.

To nie jedyna nowość od Asusa. Pecetowcy mogą uzupełnić swój gamingowy komputer o 49-calowy, zakrzywiony monitor VG49V o rozdzielczości 3840 x 1080 z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Asus określa ten nietypowy format obrazu jako „podwójny Full HD”. Również i w tym sprzęcie zastosowano technologię chroniącą przed zniekształceniami obrazu. VG49V wyposażony jest w jedno wejście DisplayPort 1.2 i dwa porty HDMI 2.0. Dla osób wolących tworzenie grafiki komputerowej przeznaczony jest natomiast Asus ProArt PA34V, wyposażony w możliwość dokładnego dostosowania profilu barwnego do potrzeb użytkownika. Ceny wszystkich powyższych monitorów na razie są nieznane.