Quiz Google uczący rozpoznawania phishingowych maili

Sposoby wyłudzania danych przez oszustów internetowych stają się coraz bardziej wyrafinowane. Nowy quiz zaprojektowany przez Google i Jigsaw w prosty sposób przypomina, na co zwracać uwagę, gdy otrzymamy maila proszącego nas o kliknięcie w link lub pobranie załącznika.

Quiz składa się z ośmiu pytań. Przed jego rozpoczęciem proszeni jesteśmy o podanie imienia i adresu e-mail (mogą być fałszywe), na które przyjdzie seria wiadomości. W interfejsie przypominającym skrzynkę pocztową Gmail musimy sprawdzić je pod kątem prawdziwości i bezpieczeństwa a następnie zadecydować, czy są to maile wysłane przez zaufane źródła, czy też próby wykradzenia danych lub rozesłania szkodliwego oprogramowania. Po każdym pytaniu quiz wskazuje, na które elementy wiadomości powinniśmy zwrócić szczególną uwagę – adres nadawcy, domenę, na której znajdują się podane linki z prośbą o zalogowanie się czy lokalizację załączonego pliku. Tłumaczy on również, jakie sztuczki stosują internetowi złodzieje, aby zdobyć nasze zaufanie.

Google zaprojektowało quiz w oparciu o metody, które zostały w przeszłości wykorzystane do oszukania polityków, korporacji i milionów innych internautów. Pytania nawiązują do popularnych sposobów wyłudzania danych – poprzez fałszywe prośby o ponowne zalogowanie, aż po przesyłanie zainfekowanych plików pdf i zdjęć – stanowią zatem dobry trening dla osób, które mają problemy z identyfikacją zagrożeń w internecie. Quiz dostępny jest już na stronie www.phishingquiz.withgoogle.com. Jedynym warunkiem jego wzięcia jest znajomość języka angielskiego – niestety nie został on przetłumaczony na polski.