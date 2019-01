Nowa Motorola RAZR na grafikach

Motorola chce przywrócić do życia kultową niegdyś linię telefonów z klapką RAZR. Oczywiście zostaną one znacząco unowocześnione – w zarejestrowanym niedawno patencie firma przedstawia urządzenie ze składanym ekranem.

Designersko nowy RAZR ma nawiązywać do dobrze znanego piętnaście lat temu telefonu z klapką. Podobnie jak poprzednik, ma on być składany, z jednym wyjątkiem – tym razem zamiast ekranu i klawiatury zostanie zastosowany pojedynczy giętki ekran. Wyświetlacz składa się do środka, a po zewnętrznej stronie obudowy znalazło się miejsce dla drugiego, mniejszego ekranu. Również to nawiązuje do stylistyki starego telefonu. Na dołączonych do zgłoszenia patentowego grafikach widzimy, że RAZR 2019 będzie miał dwa aparaty, obydwa umieszczone na tyle obudowy. Jeden z nich zlokalizowany jest tuż pod dodatkowym ekranem, co może oznaczać, że będzie pełnił funkcję kamerki do selfie. Zgłoszenie niestety nie wspomina o technicznej specyfikacji smartfona.

Patent nowego RAZR-a wpłynął do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w grudniu zeszłego roku. Wszystko wskazuje na to, że telefon zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas targów Mobile World Congress 2019, które rozpoczną się 25 lutego w Barcelonie. Cena nowego urządzenia jest jeszcze nieznana, ale najprawdopodobniej będzie kształtowała się ona podobnie do innych urządzeń ze składanym ekranem – może ona sięgnąć nawet 1 500 USD (ok. 5 670 PLN).